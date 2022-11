[VIDEO] Felipe Kast alzó la voz por su polémico video viral: “Me parece un lamentable episodio de prejuicios y discriminación”

Durante esta noche de martes, el senador Felipe Kast alzó la voz luego de la publicación de un video viralizado donde aparece manejando un auto junto a una mujer.

El político de Evópoli posteó un video en sus redes sociales donde refleciona en torno a lo que fueron los comentarios que surgieron a propósito del comentado registro, en el que se le ve pidiéndo que no lo graben.

“Debo reconocer que inicialmente no pensaba referirme al video que se ha viralizado”, escribió en su cuenta personal de Twitter, “básicamente porque no veo nada que amerite hacerlo. Sin embargo, dado el nivel de comentarios que se han publicado al respecto, me parece relevante hacer reflexión sobre este episodio”.

Por lo mismo, partió agradeciendo a sus seguidores por “las múltiples muestras de cariño” que asegura haber recibido durante los últimos días, comentando que en un principio no creyó necesario decir algo al respecto.

“Luego del nivel de comentarios que he leído en las redes sociales, me pareció relevante compartir con ustedes esta reflexión. Lo primero que vino a mi cabeza es preguntarme cómo un video donde aparezco manejando, escuchando música y acompañado de una mujer termina siendo el video más comentado en las redes sociales”, dice parte del video donde finalmente habló al respecto de la polémica situación.

Recordemos que varios parlamentarios de su sector, también salieron a defenderlo diciendo que él estaba separado, cosa que también confirma él mismo #FelipeKast en esta sorpresiva respuesta que lanzó al ciberespacio.

