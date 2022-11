“Agresor de mujeres” y “Pobre ave”: La pelea poco honorable entre Desbordes y De la Carrera

Seguramente si Mario Desbordes y Gonzalo de la Carrera hubiesen sido compañeros de colegio, habrían terminado a los puñetes en una plaza cercana, tal como se hacía en los viejos tiempos cuando existían diferencias irremediables. Esto, luego del duro cruce que tuvieron los políticos en Twitter, quienes se trataron de la peor calaña.

Todo partió cuando el diputado acusó al excandidato presidencial de “entregarse a la izquierda” y ser un “zurdo infiltrado”.

“La culpa de que se aprobaran dineros de todos los chilenos para los violentistas del octubrismo y USD 1500 millones para banco de fomento Venezolano la tiene Chilevamos . Todos aquellos que siguiendo a @desbordes y Lavín se entregaron a la izquierda. Zurdos infiltrados”, escribió De la Carrera, comenzando la guerra cibernética.

Tras la interpelación, Desbordes no se quedó callado y sacó toda su artillería para responder el golpe bajo, dándole varios puñetazos tuiteros, tratándolo de mentiroso y violento.

“A parte de papá corazón, y agresor de mujeres, el diputado extremista De La Carrera es mentiroso. No es un banco de fomento “venezolano”, Chile es miembro desde 60s, su director es ex ministro colombiano de derecha y funciona en Panama (quizás no lee lo que vota)”, le espetó.

Pero, De la Carrera aguantó los golpes y arremetió con los últimos manotazos maleteros, y lo trató de “pobre ave globalista”.

“Mario eres un pobre ave globalista , vende patria y cobarde”, le lanzó.

“Aunque sea cierto...”

La pelea, por supuesto, generó varios los mensajes en redes sociales, donde los cibernautas le echaron leña al fuego, tirando para ambos bandos.

“Gonzalo no se altere ante gente cero aporte. Siempre le van a tirar comentarios weones como los @desbordes. Tómelo como de quien viene y no conteste”, “Aunque sea cierto lo que dices, en tu calidad de diputado debes abstenerte de ese tipo de comentarios Saludos”, fueron parte de los comentarios en redes.