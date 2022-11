Hotuiti se mandó tremendo fail por el Día del Carabinero y tuiteros no lo perdonaron

Cuando las redes sociales se ensañan con la víctima de turno, simplemente no tienen piedad. Esta vez, quien sufrió las burlas de la red social fue el diputado Houtiti Teao quien grabó un enérgico video en defensa del Día del Carabinero y emplazó al Gobierno por la supuesta eliminación de la festividad, sin embargo no era como él pensaba y se se convirtió en motivo de bromas en Twitter.

“Impresentable que @Mineduc haya eliminado conmemoración del #DiaDelCarabinero en el Calendario Escolar 2023, instancia que se consideraba en años anteriores. Al gobierno le sobran palabras de buena crianza para las fuerzas de orden público, pero de apoyo con hechos concretos NADA”, escribió junto al video, donde lee un largo texto, explicando su desaprobación.

Pero, desde el Gobierno respondieron, desmiento que había sido eliminada la conmemoración y que solo fue un mal entendido de su parte.

“No se ha retirado el Día del Carabinero”

“Respecto a las orientaciones enviadas, quisiéramos señalar, en primer lugar, que estas corresponden a orientaciones generales y no al Calendario Escolar de cada región, cuya elaboración es responsabilidad exclusiva de las Seremis, las que deben informarlo tanto a las comunidades como al Mineduc cuando lo elaboren”, detalló el organismo.

“En segundo lugar, aclarar categóricamente que no se ha retirado el Día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado. Esto no quiere decir en ningún caso que este día no vaya a estar en los Calendarios Escolares, y menos aún, que no sea conmemorado en los establecimientos”, concluyó.

Ante esto, llegaron los memes de rigor y las críticas hacia el parlamentario, tras su férrea defensa a la institución policial.

“Falso: Gobierno no eliminó el Día del Carabinero. Es falso que el Gobierno haya eliminado este día: la fecha ya no figuraba en las orientaciones enviadas por el expresidente Piñera el año pasado. Paren de mentir, Kast, Bobadilla, Hotuiti...”, “Próxima propuesta de Hotuiti Teao: celebrar el día del camionero bloqueador ceboso y mal oliente”, fueron algunos de los comentarios que convirtieron el hashtag #Hotuiti en trending topic.