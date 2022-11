Les sacarán la foto: Providencia pondrá freno a comercio sexual y va por clientes

El comercio sexual en las calles de Providencia está desatado y la Municipalidad decidió tomar cartas en el asunto. Así lo informó la alcaldesa Evelyn Matthei, quien comunicó que una de las medidas serán “atacar” directamente a los clientes, para evitar que se detengan y estacionen en lugares como el Parque Bustamante, informó La Tercera PM.

Para ello, la medida será enviar partes empadronados a los domicilios de los conductores que se detengan en horas de la noche en los sectores de Parque Bustamente, Santa Isabel, Almirante Rivero y Almirante Grau. Iniciativa, que habría sido propuesta por la ex subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell.

[ “Tenía mucho respeto por Pamela”: Karol Cariola descueró a diputada “Cruela” Jiles ]

Si bien, Matthei reconoció que puede ser “invasivo”, se debe a que la situación sobrepasó todos los límites y se ha hecho invivible para los vecinos, que no dan más con los gritos, peleas y la suciedad que dejan en el lugar.

Ante esto, la jefa del Departamento de Fiscalización y Operaciones de Providencia, Marcela Ortiz, explicó a La Tercera PM que, más que sancionar lo que hagan los conductores con su vida privada, se va a multar estacionar en la calle.

“Acá no se está afectando la vida privada de la persona, sino que estamos sacando un parte, porque en esa zona no se puede estacionar. Independiente de lo que haga o no la persona, entonces, usando esa facultad que nos entrega la ley se cursa la sanción...”.

Fotografiar los encuentros

Además, según el acta del concejo municipal de Providencia, la alcaldesa señaló que “lo único que da mejor resultado es prohibir el estacionamiento en toda esa zona y tener cámaras que puedan tomar fotografías de cuando se produce el encuentro entre las personas que ejercen la prostitución y los autos estacionados ahí y enviarlas a los domicilios con un parte de mal estacionamiento”.

“Es obligación del municipio proteger a los vecinos que lo están pasando pésimo porque no solo son los gritos y las amenazas, hay excrementos, todo tipo de... La situación es brutal y, por tanto, hay que conversar”, sentenció.