“Es vergonzoso”: Daniel Matamala descueró al Gobierno por “ceder a chantaje” de camioneros

Fue durante el “minuto de confianza” del programa de CNN “Tolerancia cero” que el periodista Daniel Matamala realizó una dura crítica al Gobierno, por “no ponerse los pantalones” y “ceder al chantaje de los camioneros”, señaló con profunda indignación, tras el bloqueo de los transportistas.

“Estamos nuevamente sometidos al chantaje de los dueños de camiones que tienen una larga serie de regalías”, criticó el conductor de noticias, enumerando todos los beneficios que tienen los empresarios, pero aún sí paralizan las carreteras.

“Pagan en promedio la mitad de impuestos que pagan otras empresas, el diésel cuesta un cuarto de lo que cuesta la bencina, además les devuelven hasta un 80 por ciento de lo que pagan en impuestos específicos...”.

Tras ello, comenzó su enérgico descargo, señalando que La Moneda debería poner freno a los movilizaciones y mano dura contra los dueños de camiones.

“Lamentablemente hemos visto nuevamente que un Gobierno cede a este chantaje, prometiendo congelar el precio del diésel por cuatro meses, otra vez un subsidio pagado por todos los chilenos para ellos y además extenderles por un año más la devolución del impuesto específico que significa regalarles 85 millones de dólares como premio por haber bloqueado las carreteras”.

“Es vergonzoso que una vez más que un Gobierno, en vez de ponerse los pantalones, y aplicar la ley como corresponda, prefiera ceder a chantaje ilagal, de un pequeño grupo de interés”, fueron sus duras palabras contra el gremio y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La defensa en redes a camioneros

Sus palabras generaron amplio apoyo en redes, aunque también el reclamo de algunos detractores.

“Trabaja un mes en un camión por todo Chile y opina con base. No tienes idea de la realidad que viven los camioneros en Chile”, “Pedir seguridad es chantaje?... Chantaje fue la violencia social y quienes destruyeron y arrasaron todo a su paso y no contentos con eso buscan salir libres, chantaje un presidente que amenaza con violencia social si no se acuerda otra constitución. Chantaje es su columna”, “Ahora porque son los camioneros pero cuando era la primera línea que tenían tomada varias ciudades los alababa mientras que otros los recibían como héroes en el Congreso una burla para todo el país que lo estaba pasando mal con su mini revolución”, “Ahora que por primera vez desde que existes hay un gobierno con ideas fuertes a la izquierda te pones radical. Después de llevar una vida comunicando desde el amarillismo. Ponte serio y sé más estratégico para disparar”.