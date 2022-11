Trabajadores del comercio insisten con cierre de locales a las 19 horas por miedo a la delincuencia

Mucha es la preocupación por el aumento de violentos asaltos, incluso con balazos de por medio, en grandes centros comerciales.

Y por ello quienes trabajan en esos sitios piden al Congreso la reactivación de un proyecto de ley presentado en agosto de 2021, que promueve el cierre de los locales a las 19 horas para lograr el retiro temprano de los funcionarios a sus casas, algo que hace un año contó con el respaldo del 63% de los encuestados en una plataforma del Senado.

[ Violentos asaltos en Mall Plaza Oeste y Mall Plaza Norte acaban en una balacera y con clientes corriendo por su seguridad ]

El vocero de la Alianza de Trabajadores del Comercio, Atcomer, Mauricio Acevedo, señaló a Publimetro que “nos hemos movilizado ante el Congreso en Valparaíso y en su sede en Santiago pues el presidente de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruz-Coke (parlamentario de Evópoli), tiene detenido el proyecto por motivos políticos. Él dice que sigue el de 40 horas de trabajo por semana del Gobierno o el de cierre del comercio a las 19 horas. Es uno u otro, lo que representa un feo chantaje”.

Cient@s de dirigentes sindicales de más de 15 ciudades en todo Chile estamos construyendo el movimiento nacional más transversal y representativo en la historia del Comercio. Nuestra campaña por el Cierre a las 19hrs es de vida o muerte. Esto recién comienza.

No nos moverán. pic.twitter.com/YvFdbCyItv — Alianza de Trabajadores del Comercio (@ATComer_) November 9, 2022

El sindicalista sostuvo que lo que proponen beneficiaría a medio millón de trabajadores y que los mueve “una intención preventiva, que hasta serviría para que Carabineros se despliegue en otros lugares donde se sabe que hay delincuencia y no estén hasta tarde pendientes de los malls”.

“Nuestra gente está asustada y no se olvida del caso de Julia Muñoz, vendedora de la farmacia Cruz Verde y quien en mayo del año pasado murió en la comuna de El Bosque. Ella caminaba de noche de regreso a su casa y recibió un balazo producto del asalto que sufría una conductora de una aplicación”.

(JAVIER SALVO/ATON CHILE/JAVIER SALVO/ATON CHILE)

MODIFICACIONES EN LA FORMA DE COMPRAR

Mauricio Acevedo advirtió que “por las fiestas de fin de año hay grandes tiendas que ya anuncian extensiones de horario hasta las once de la noche, sin considerar que la delincuencia está desatada y que salir tan tarde es muy riesgoso para sus funcionarios, los que se van al menos una hora después del cierre de los locales pues hay varias tareas que deben cumplir antes de irse”.

El representante de Atcomer explicó que “ya no tiene sentido estar abiertos más allá de las 19 horas, porque la gente no circula hasta tarde en los malls por miedo a la delincuencia”.

[ Nuevo asalto en un mall: violento robo a balazos a tiendas en Paseo Quilín ]

“Y como la pandemia cambió la forma de comprar, las ventas online han reemplazado en gran parte a las presenciales. También hay que tener presente que ya está la experiencia de cerrar incluso poco después del almuerzo durante lo más duro de la pandemia, por lo que también apelamos a la conciencia de los compradores”.

Y cuando se le plantea el argumento de los centros comerciales de que cerrar a las 19 horas implicaría menos trabajo y despidos, el vocero de Atcomer sostuvo que “eso se cayó hace tiempo, porque debido a la pandemia ya echaron a mucha gente, automatizaron servicios y les aumentó la venta online. Lo que pasa es que ellos le ponen precio a la vida de las personas, lo que no corresponde”.

Una serie de registros audiovisuales en redes sociales dieron cuenta del violento asalto cometido por los delincuentes hace poco al interior del Mall Plaza Oeste.

GRAN INVERSIÓN EN SEGURIDAD DE LOS CENTROS COMERCIALES

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se reunió con la Cámara de Centros Comerciales (CCC) para determinar medidas de freno los asaltos en los malls, derivados últimamente a tiendas de tecnología, con productos de veloz reducción, traslado fácil y altas ganancias.

🏬El Subsecretario @EduardoVergaraB encabezó una reunión con representantes de @camaracentrosc por medidas de seguridad. Se acordaron 5 puntos que que se trabajaran en conjunto con @Carabdechile, @FiscaliadeChile y la fuerza de tarea público-privada que lidera la @SubPrevDelito pic.twitter.com/jE6tiV8UBc — Subsecretaría de Prevención del Delito (@SubPrevDelito) November 24, 2022

La presidenta de la CCC, Katia Trusich, dijo que “hemos realizado importantes avances en tecnología y aumentado la dotación de guardias, y también nos hemos coordinado con autoridades, policías y fiscales”.

La ejecutiva agregó que “los operadores más grandes han invertido casi 30 % más en seguridad que en 2021. Ahora cuentan con más de 13.500 cámaras de vigilancia y cerca del 6% del personal que tiene Carabineros (59 mil efectivos) en guardias de seguridad privada (3.540)”.

“Pero en el actual contexto delictual violento, la seguridad privada nunca es suficiente. Hay que trabajar con quienes tienen el monopolio de la fuerza y la potestad de perseguir judicialmente a los delincuentes”.

Katia Trusich, presidenta de la CCC, con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. (JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE/JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE)

Katia Trusich expresó que trabajar 40 horas semanales es algo que muchos de sus asociados “ya implementan de manera gradual”, pero que “cerrar a las 19 horas produciría efectos no deseados en muchos sentidos en consumidores, trabajadores y locatarios del gran comercio”.

“Para los consumidores, significaría restringir sus opciones de abastecimiento y entretención después de su jornada laboral, limitando así sus opciones de compra solo a locales que dan a la calle y que entregan menos oferta de precios, bienes y servicios, además de un mayor riesgo de inseguridad”.

[ Con pistola y dentro de una tienda: Asaltaron a mujer en el Costanera Center para quitarle su celular ]

“A los trabajadores del gran comercio, la única actividad que cerraría a las 19 horas, los afectaría discriminándolos y privándolos de oportunidades laborales, con contratos formales, al eliminarse turnos y medias jornadas que se generan en los horarios de atención extendida”.

“Y a locatarios, quienes en el 96% son dueños de tiendas son PYMES, les reduciría los horarios de funcionamiento, perjudicando sus ventas”.

David Rozowski, de la Fundación Ciudadano Seguro.

EL CAMBIO EN LA DELINCUENCIA

David Rozowski, asesor en seguridad y prevención del delito, y también director de la Fundación Ciudadano Seguro, explicó que “la delincuencia claramente creció, y además quienes la ejercen van cambiando sus objetivos. En un momentoi atacaron a cajeros automáticos y joyerías, y como en esos sitios aumentó la seguridad ahora van a locales de tecnología, de fácil acceso, con menos resguardo y con productos a la mano de alto precio y sencillo traslado. Y por el aumento de armas en circulación, los delincuentes las usan para intimidar e impedir resistencias”.

[ Registran robo, persecución y detención de delincuentes que robaron Mall Quilicura ]

-¿Qué medidas hay que tomar?

- Desde Ciudadano Seguro hace tiempo decimos que tiendas que manejan grandes flujos de dinero y productos de valor deben tener vidrios blindados y dobles puertas, y también entrar a la categoría de “actividades obligadas”, que las obliga a contar con medidas extras y a ser fiscalizadas de forma especial .

- ¿Es solución tener guardias armados en los malls?