No solo diputados: Senadores también compartieron tarjetas para carga de bencina

Un nuevo reportaje de Ciper Chile dio a conocer que los parlamentarios Francisco Chahuán, presidente de RN, y Ricardo Lagos Weber del PPD, habrían cargado bencina utilizando números de RUT que no corresponden a los suyos, situación que se suma a las denunciadas días atrás por el mismo medio, pero respecto a diputados que habrían cometido la misma falta con familiares y cercanos, considerando que el beneficio se financia con fondos públicos.

En el caso de Chahuán, se trata de una carga de bencina por $74 mil efectuada en abril de este año en Concón. Sería su esposa, Sandra Ibáñez Chesta, quien es jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar, la responsable.

Al ser consultado sobre el tema, primeramente Chahuán aseveró que iba de copiloto junto a ella, hablando por teléfono. Sin embargo, desde Ciper comprobaron que en ese momento estaba reunido con su partido en Santiago, y que minutos después fue entrevistado en vivo en CNN Chile.

Ante ello, el senador reconoció que “ese lunes yo estuve en Santiago. Pero ese auto lo uso yo, no es un auto que utilice mi señora. Puede que mi señora ese día lo haya cargado, pero ella no lo usa regularmente, fue una excepción”.

Igualmente, se registraron más cargas en Teno (Maule), Los Ángeles (Bíobío) y Villarrica (La Araucanía) en agosto de 2022, que llegan a un total de $248 mil.

En esos casos, Chahuán sostuvo que se trataba de escoltas de la PDI que lo acompañan por amenazas de muerte que recibió, y que su viaje fue motivado por una visita a comunidades mapuches, a pesar de que en sus redes sociales posteó que estuvo en un acto del Rechazo en esa fecha.

”Pasé a una actividad del Rechazo, pero viajé a reunirme con comunidades mapuche. Porque soy querellante de causas. Yo no use recursos públicos en actividades de campaña, porque básicamente el traslado… mira, yo llegué en avión a Temuco, con pasajes pagados por mí, y estuve en una actividad de cierre de campaña en esa ciudad. Después me reuní con comunidades mapuche. Por instrucción de la PDI no podía ir solo”, dijo a Ciper.

“Desconocemos a quién pertenece el RUT”

Por su parte, la tarjeta de combustible del senador Lagos Weber fue utilizada por Juan Carlos Sepúlveda, quien cargó $34.008 en la estación Shell de la Ruta 68, cerca de la Laguna Carén, en un auto del parlamentario.

Aquel nombre no está registrado en el Congreso ni como asesor, ni como familiar del senador PPD. En vista de ello, Lagos Weber explicó que pedirá una investigación interna.

”Desconocemos a quién pertenece el RUT respecto de la carga de combustible del día 28 de junio de 2019. No es de nadie que trabaje con nosotros ni ha formado nunca parte de nuestro equipo. Pediremos a la Secretaria General del Senado que pueda hacer una investigación para ver de qué forma se pudo vulnerar el sistema”, acotó.