“Qué vergüenza”: Simón Boric aclaró video de Presidente pasando bajo torniquete

Un video del Presidente Gabriel Boric pasando bajo un torniquete generó la indignación de los cibernautas, que criticaron que al Mandatario por dar el ejemplo de pasar gratis a las estaciones de Metro, evadiendo el pago. El registro fue difundido en diciembre del 2019, cuando era diputado de la República. Sin embargo no era lo que la gente creía.

Así salió a explicarlo el hermano del Jefe de Estado, Simón Boric, a una tuitera que pedía las penas del infierno para el Mandamás.

En el video se ve a un juvenil Boric, en tenida informal, pasando bajo un torniquete con su mochila. Esto, hizo creer a los usuarios que el Presi se estaba “colando” en el Metro y lo reprocharon.

“Fue uno de los principales impulsores de saltarse el tornikete. Y además lo justificaba. Ahora se quejan del aumento del 40% de evasión de metro. ¿ Con qué cara? #BoricEnCaidaLibre”, publicó la cuenta @Ferantonia28.

A esta crítica se sumó la periodista y consultora en comunicaciones estratégicas Pilar Molina, que comentó que “ese video hay que esconderlo. Es una vergüenza para Chile tener de Presidente a alguien se evadía pagar el Metro”, sin embargo no estaba evadiendo el pago del transporte subterráneo.

“Pilar, es el torniquete del Congreso de Chile, no del metro. Qué vergüenza”, le escribió Simón Boric.

Incluso, tiempo atrás el mismo Mandatario escribió un tuiter explicando la situación ocurrida ya que el registro fue grabado en la entrada a la Cámara de Diputados del Congreso en Valparaíso.

“No era evasión. El reconocimiento de la huella dactilar no funcionó respecto de un torniquete que no tiene cobro, porque es la entrada a mi lugar de trabajo. Se agradece de todas formas la rectificación y lo invito a conocer el metro para que la próxima no se equivoque”.