Karen Doggenweiler envió sentido mensaje a Neme tras polémico comentario de Claudio Reyes

La animadora Karen Doggenweiler se tomó un minuto de licencia durante un despacho que realizó desde Argentina, para enviar un sentido mensaje a su compañero de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, quien lo pasó mal con unos repudiables comentarios que realizó Claudio Reyes, criticando su condición sexual.

“Es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan femenino, tan mara... que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto”, dijo el intérprete de Charlie Badulaque, en el canal de Youtube “Facho cola”.

Ante esto, y tras la dura réplica de Neme, quien tampoco se quedó callado y le respondió con todo de vuelta, diciéndole que lo único bueno que ha hecho Reyes es “equilibrar un roedor en el hombro”, Karen le mandó un cariñoso saludo a nombre de todo el equipo del matinal.

“¿Sabes qué? Si me permites un segundito, antes de partir con este despacho quiero mandarte un beso gigante, tú ya sabes por qué. (Estoy) muy contenta y orgullosa de trabajar contigo, eres el mejor y te mando un beso gigante lleno de amor, cariño y compromiso. Y, por supuesto, transmitirle todo el cariño de este equipo”, consignó La Cuarta.

La dura respuesta de Neme

Fue segundos antes de entregar el espacio al noticiario de Mega que el periodista del matinal pidió un momento para responderle a Reyes por los cuestionamientos a su homosexualidad.

“Quiero tomarme 30 segundos antes de irme a las noticias, no lo sabe este punto nadie más que yo, pero es muy cortito”, inició el rostro de Mega.

“Quiero decirle algo al señor Claudio Reyes, que ustedes deben conocer porque es un actor a quien yo personalmente no conozco, y que públicamente, en un espacio, entiendo que digital, reclamó en contra de Mega por tener a un homosexual frente a un programa como este, digamos. Claro, en un término que yo no voy a repetir aquí, porque no corresponde. Pero como a mí no me gusta que me muevan la jaula ni me arrastren el poncho, y obviamente mi nombre y mi dignidad están de por medio, le voy a mandar tres o cuatro recados al señor Claudio Reyes”, prosiguió el periodista.

“Primero, estoy bastante viejo y peludo señor Reyes como para tener que dar explicaciones por las personas con que yo me acuesto o con quien me acuesto. ¿Ya? Eso es lo primero”, inició su defensa Neme, quien incluso deslizó la posibilidad que el comediante tuviera algún problema de índole sexual.

“Segundo, si tanto le perturba mi sexualidad o la manera como yo hablo o como pregunto, tiene dos alternativas. O buscar ayuda médica, porque probablemente en su sexualidad hay algo que no anda bien y que se debería revisar, o aprender a utilizar el control remoto. Usted puede apagar la tele o cambiar de canal”, dijo.

Sobre el final, el periodista incluso ironizó con el personaje de “Charly Badulaque”, que popularizó a Reyes hace más de una década en la televisión chilena.

“Y un saludo al guarén que él usa ahí (en el hombro), que debe ser por lo que lo recordamos todos los chilenos, que es lo más notable que ha hecho en su carrera. Equilibrar un roedor sobre el hombro. Que les vaya muy bien. Un beso. Vienen las noticias”, finalizó.