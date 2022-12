Profesor acusado: Historia de karateca que abusó de alumnas en academia de Peñalolén

Un reportaje de BioBío dio cuenta del macabro actuar de un profesor de artes marciales de la comuna de Peñalolén, quien abusó de manera reiterada de sus alumnas menores de edad y violó a una de ellas. Se trata del experto en teakwondo, Marcel Soto de 48 años, quien dirigía la academia Newen y ya tiene seis denuncias por abusos sexuales contra menores. Sin embargo, está libre de culpas y puede seguir haciendo clases.

“Cuando B. preguntó a su instructor de taekwondo por qué la violó, él le dijo que era porque la quería mucho y que eso le permitió ganar. Al menos ese es el recuerdo que B. guarda tras su paso por la escuela Newen de Peñalolén”, señala el reportaje.

Al igual que la joven, otras siete alumnas también fueron abusadas por el hombre, repitiendo el mismo modus operandi. Les realizaba masajes y terminaba tocando sus partes íntimas, aprovechándose que eran niñas vulnerables, tímidas y sin poder defenderse.

“Se subió sobre mí y me violó”

“La invitó al segundo piso de la academia.. Le ofreció un masaje descontracturante porque la vio adolorida. Ella tenía 13 años. Él 43. Dijo que me sacara la polera porque así me podía hacer mejor el masaje”, es una de las declaraciones contra el instructor, quien fue formalizado el 2021, ante el 13 Juzgado de Garantía de Santiago, p

“Después me empezó a rozar mi trasero y yo igual me sentí incómoda porque él me estaba tocando ahí...Siento que levanta mi sostén y me lame el pezón izquierdo. Yo me di vuelta y miré, su cara era completamente otra”.

En otra oportunidad, durante un torneo en Argentina violó a una de las alumnas y su explicación fue para “ayudarla a ganar”.

“Me dijo que me acostara debajo porque me iba a resfriar y yo simplemente, ni siquiera sé por qué le hice caso. Me acosté debajo y al cabo de un tiempo muy corto él se acercó e intentó besarme. Le dije que no, que nosotros éramos como hermanos. Y él se contuvo y luego se subió sobre mí y me violó”.

