Guerra declarada: Claudio Reyes volvió a repasar a “periodistucho” José Antonio Neme

El actor y comediante Claudio Reyes volvió a repasar sin piedad al periodista José Antonio Neme, luego de los polémicos comentarios que realizó, cuando lo criticó de ser “demasiado femenino” y lo trató de “marac...”. Ahora, tras la réplica del animador de “Mucho Gusto”, que se burló de su roedor, el comediante volvió a la carga en el canal “Facho cola” de Youtube, y dijo que era un “periodistucho”.

Todo partió cuando el animador de “Viernes Troll”, Ricardo Delgado, comentó de la polémica que generaron las declaraciones y mencionó a Neme.

Ahí, Reyes prendió el ventilador y disparó a quemarropa.

“Me suena ese nombre, pero me huele a chanta eso sí… eso sin llorar esto”, aclaró.

Luego, comenzó a despotricar “¿Tú sabías que en la comunidad gay detestan a este periodistucho? (...) Me enteré durante la semana, con todo el apoyo de mis amigos gay que tengo desde hace años (...) Me dijeron que era arrogante”, continuó.

Además, agregó que “yo dije ese día que me caía bien, y lo dije en el programa ese día, lo encontraba inteligente y asertivo, pero se me cayó como las torres gemelas…”.

Pero, no terminó ahí porque siguió dándole como bombo en fiesta. “Yo he conocido verdaderos hombres en la comunidad gay. Hue... decentes, honorables, con principios y valores, que le han puesto la patá en la raja a varios amigos hetero que he conocido y son unos chantas de mierda”, contó Reyes.

“Que no me venga a faltar el respeto”

El intérprete de Charly Badulaque aseguró que sus amigos le dijeron que “el actuar de estos zurdos progre es justo como lo hizo este periodistucho. Justo. Tal Cual. Lo que quieren es acallar las voces disonantes, a los que no piensen como ellos ni digan lo que quieren escuchar”.

Finalmente, explicó que ese día “yo emití una opinión y soy libre de decirla gústele a quien le guste (...) que no me venga a faltar el respeto ni ser peyorativo conmigo, porque no lo he sido, hasta ahora”, sentenció Claudio Reyes.