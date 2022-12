Pamela Díaz descueró sin piedad a expareja tras new look: “Él pensaba que era bonito”

Pamela Díaz descueró sin piedad a su exmarido, el futbolista Mauricio Neira, en su podscast “Hoy es Hoy”, a quien peló con la malicia a flor de piel, debido al new look que estrenó el día que se casaron, el año 2006. Boda que fue televisada para todo el país y donde el jugador lució un pelo alisado y un traje una talla más grande, que no fue del gusto de La Fiera, consignó Tiempo X.

Todo partió cuando Pamela realizaba su programa de formato radial junto a la comediante Chiqui Aguayo, cuando recibió la llamada de su hijo Mateo, quien le pidió ayuda para encontrar un disfraz para una fiesta. Ahí fue que la humorista se le ocurrió subir al columpio al exesposo de su compañera y lanzó una particular idea.

“Que le pida la peluca con la que se casó su papá. Ahí tení un traje de terror”, chacoteó la exanimadora de TVN y participante del Festival de Viña.

Acto seguida, Pamela salió en defensa de su ex, aunque solo por un momento, puesto que agarró papa y decidió dar su implacable opinión respecto al atuendo que usó para el matrimonio.

“No seas maldita hue…, él pensaba que ese look era bonito. Igual yo no le podía decir…”, replicó Pamela Díaz con humor al recordar el lacio look de su exmarido.

Pamela Díaz y Manuel Neira

“Jura que se ve bien”

Pero las tallas no quedaron ahí, puesto que Díaz, al parecer se la tenía guardadita y decidió sacar todos los trapitos al sol.

“¿Cómo se le dice a una persona que se cambió el look y jura que se ve bien?”, repasó al jugador, exUnión Española, agregando que el traje que usó para la importante ceremonia no era de su talla y le quedaba mal.

“Eso se lo compró él pero yo ya no lo puedo vestir, es lo único que me faltaba”, recalcó Pamela Díaz.