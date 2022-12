Soledad Onetto genera debate en redes por reflexión sobre Convención y comunismo

La periodista Soledad Onetto generó debate en redes sociales tras reflexionar respecto al proceso de la Convención Constituyente y preguntar si realmente no será un invento de Partido Comunista. Opinión que convirtió su nombre en trending topic, recibiendo variados tipos de comentarios.

“No será que la Convención inventó un Chile que ni existía”, preguntó. Para luego señalar “y que gran parte de ese invento lo gestionó el propio Partido Comunista?”. Reflexionó en el medio PiensaLiberal.

Su comentario generó diversas impresiones en la red social de apruebo y rechazo.

“Lo que dice Soledad Onetto explica el 62% que votó Rechazo. Nos quisieron vender un “Pluri Chile” que no existe. La pomada de la Izquierda no funcionó. FIN”, “Eso fue exactamente lo que sucedió. Además de ser una excelente profesional, Soledad Onetto es valiente. Hoy en día sus compañeros prefieren ser populistas antes de ser buenos periodistas”. “Tan certera Soledad Onetto, admirable reflexión de la realidad. Otros estudian 8 años, reprueban dos veces el examen de grado, y llegando a presidente no son capaces de despertar a la realidad”.

Para Soledad Onetto @SoledadOnetto la desigualdad , la impunidad, la injusticia, la dignidad que pedimos como país es un invento ..increíble lo miserable del periodismo chileno. pic.twitter.com/59jRDrUYHb — San Andrés (@Monomante71) December 3, 2022

“Calcetinera de Piñera”

Aunque, también, hubo varios que criticaron sus palabras y la trataron de “facha” y calcetinera de Piñera”.

“Me gusta que la facha Soledad Onetto crea que algo tan democrático como una Nueva Constitución fue invento del Partido Comunista. Ella fue calcetinera de Piñera y su gobierno nefasto llegando a decir que Mañalich era “honesto” y que los DERECHOS SON UN “PRIVILEGIO”, “Que tan derechista debes ser para decir algo así, hacer una NC es un anhelo de décadas, viene incluso desde el mismo momento que el dictador impuso la que tenemos señora @SoledadOnetto”.

Otros, criticaron que mezclara las demandas sociales con ideologías ligadas a la izquierda.

“Para @SoledadOnetto la desigualdad , la impunidad, la injusticia, la dignidad que pedimos como país es un invento ..increíble lo miserable del periodismo chileno”.