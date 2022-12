Tras juntarse con Boric: Pepe Mujica se fue a tomar mate con Sebastián Piñera

Se fueron a tomar mate, porque simplemente son amigos. José Mujica tiene buenas migas con Sebastián Piñera debido a largos años de actividades diplomáticas compartidas.

Por eso, y aunque el ex presidente uruguayo tiene su agenda copada, decidió hacerse un tiempo para juntarse con el ex presidente chileno Sebastián Piñera, tal como informó BíobíoChile.

Esta mañana, Pepe Mujica, como se le conoce popularmente,se reunió con el presidente Gabriel Boric. Y luego de esa amena reunión, se dirigió al Hotel Pullman de la comuna de Las Condes para ver al ex mandatario chileno Piñera, quien en los últimos dos meses se ha reunido también con Mauricio Macri, Mariano Rajoy, Álvaro Uribe, David Cameron y José María Aznar.

Los amigos Mujica y Piñera

Aunque Piñera y Mujica poseen visiones políticas distintas, han podido forjar una relación de amistad bastante sólida. De hecho, fue el mismo exmandatario uruguayo quien lo confirmó en el programa Mejor Hablar de TVN, emitido el 28 de noviembre pasado.

“Si para juntarnos los tipos que son presidentes tienen que pensar igual a lo que piense uno, no nos vamos a juntar nunca, hay que juntarse con lo que hay”, aseguró el político.

“Ahí viene mi amistad con Piñera (…) habíamos algunos que no éramos fanáticos (…) si no te ponés de acuerdo en 100, te ponés de acuerdo en 10, pero en algo”, dijo para explicar su cercanía con Piñera.

“Yo coloco un horizonte por encima de nuestras circunstancias, los latinoamericanos somos una nación descoyuntada, no hemos podido construir una nación, inventamos muchos países y no existimos en el mundo y cada vez vamos a existir menos en el mundo que viene si no logramos de alguna forma juntarnos”, dijo.

Según BíobíoChile, en la cita de este miércoles, ambos exmandatarios aprovecharon de conversar sobre la situación y proyección política y económica en América Latina, así como también recordaron historias, como el viaje a la Antártica que realizaron con sus esposas.