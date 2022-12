Natalia Compagnon demanda por pensión de alimentos a Sebastián Dávalos...también a Bachelet

Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon están nuevamente bajo el ojo de la Justicia, pero esta vez en veredas distintas. Y es que el hijo de Michelle Bachelet decidió vender la casa donde compartieron como familia y en la que actualmente vive su expareja y sus hijos.

Pero esto no para acá, ya que la casa que compró en La Reina durante el año 2011, la vendió a su actual pareja, la doctora María José Cordero. No le preguntó a Compagnon de esta transacción y ahora fue notificada sobre los 10 días que tenía para desalojar el inmueble.

El matrimonio está separado de hecho desde el año 2017, y desde ahí Dávalos salió de la casa y Compagnon se quedó viviendo en ella junto a sus dos hijos y madre.

En conversación con CHV Noticias, Ilan Eck, abogado de Natalia Compagnon, precisó que presentará una querella por supuesta simulación de venta. “Básicamente, lo que nosotros creemos es que el señor Dávalos no vende, sino que traspasa (la casa) a su actual pareja para efectos de ejercer esta acción de lanzamiento en contra de mi representada”.

Demandado por pensión de alimentos

El abogado de Natalia Compagnon indicó que desde que su representada se separó de Dávalos, cuenta con una regulación de hecho. Sin embargo, según el defensor, el exdirector del Área Sociocultural de la Presidencia no ha pagado nada de lo acordado a sus hijos.

“El señor Dávalos se había comprometido a cancelar lo que dice relación con la educación de los menores, para lo que entregó cheques a los colegios que lamentablemente salieron protestados”, aseguró.

Además, sostuvo que “en segundo lugar, también se iba a hacer cargo de la salud de los menores, respecto de los cuales -al igual que la educación- tampoco se encuentra al día”.

No obstante, Dávalos se encuentra fuera de Chile hace tres meses, por lo que la demanda también apuntaría a otras personas cercanas al ex marido de Compagnon, en este caso a la ex presidenta Bachelet.