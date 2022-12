“No nos gusta...”: Raquel Argandoña reveló reclamo de amigos gay contra Jordi Castell

La animadora de “Tal Cual”, Raquel Argandoña, sorprendió al panelista de los días martes, Jordi Castell, luego de transparentarle un reclamo que le habrían realizado sus amigos gay, debido al término “cola” que acostumbra a usar el fotógrafo para referirse a las personas de su misma orientación sexual. Y fue durante el programa, que le lanzó la queja, pero “en buena”.

“¿Yo le puedo preguntar algo a Jordi, en buena?”, lanzó sin previo aviso, sorprendiendo al excomentarista de moda y farándula.

[ Anita Alvarado repasa a Daniela Aránguiz: “Es bruja. Esta mujer es realmente mala” ]

“Tenemos muchos amigos gay y te lo iba a preguntar fuera de cámara, pero dije se lo voy a preguntar en cámara, pero en buena. Una gran mayoría de amigos gay a ti te adoran, no se pierden tu programa, pero dicen que a ellos no les gusta cuando tu dices nosotros los colas, ellos se sienten como ofendidos”, le dijo la amiga de Patricia Maldonado.

Ante esto, Castell entregó su respuesta, aunque sin perder su estilo deslenguado.

“Soy súper cola”

“Pucha, primas...como lo explico”, comentó de entrada, provocando las risas de José Miguel Viñuela.

“Yo creo que si alguien tiene propiedad para hablar sin ser displicente de gente de su mismo género es alguien que vive con total libertad su condición. Ahora, si les molesta yo prefiero no volver a decirlo, obvio”.

También, aclaró que para él, el término no es un insulto, sino que más bien lo usa como un pronombre, tal como si fuera decir la palabra “hueón”.

“A mí no me ofende que me digan cola, porque soy súper cola. No es peyorativo...No es ofensivo en la medida cuando uno está describiendo algo”.

Además, agregó que “sin ser activista gay, nunca me interesó, siempre fui un hombre fuera del closet, nunca me escondí...entonces, me siento con la propiedad para hablar al igual como hablo con mis amigos. Nos hablamos de colas, nos mujereamos...”, sentenció.