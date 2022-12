“Desconexión total”: José Antonio Kast criticó decoración navideña en La Moneda

La ornamentación navideña que instaló el Gobierno en la entrada de La Moneda no fue del gusto del excandidato presidencial José Antonio Kast, quien criticó en Twitter la iniciativa, dando a entender que sería poco trascendente, en relación a las necesidades que enfrenta el país, como la delincuencia o los incendios forestales que afectan a la Región Metropolitana.

Ante esto, reclamó que se trata de una “desconexión total” del Ejecutivo con las necesidades de la ciudadanía.

“Desconexión total”, escribió junto a la foto de la ornamentación.

[ “Están muy cerca de las llamas”: Periodista de CHV estaba reporteando cuando se reactivó un foco ]

La decoración consiste en “dos enormes soldaditos al estilo más puro del libro El Cascanueces y el rey de los ratones de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ubicada en las puertas de La Moneda que dan hacia La Alameda”, consignó ADN.

“La poca elegancia ya no es tema, ahora es la desconexión total con la realidad”, “Boric y Patanes Ltda. NO SE PREOCUPA x Chile… Completamente desconectados de la realidad”, “Esto debe ser una broma????”, “Que artista amigo se habrá ganado la licitación”, “Desde el día en que asumieron que están desconectados”.

Además, otro usuario consideró que si había gastos de dineros de por medio, sería mejor invertirlo en necesidades más importantes para la ciudadanía.

“Sinceramente creo que el dinero debería gastarse en otras cosas y no en cosas para adornar, de todas formas esos muñecos probablemente existen desde hace tiempo, por lo que ponerlos o no no creo que haga mucho cambio la verdad”.

Imagen Aton

“Kast Grinch”

Sin embargo, no todos los comentaros fueron de críticas, también hubo quienes estuvieron en desacuerdo con Kast y se lo hicieron saber en su Instagram.

“Jose Antonio Kast Grinch”, “Lord Farquad jaja solo falta Shrek”, “Ellla la más conectadaaaa”, “Señor si usted no puede procrear y hacer sentir placer al mismo tiempo no es nuestro problema”.