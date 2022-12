“Este hombre es un peligro”: Periodista de TVN denunció a furioso chofer de App

La periodista de TVN y conductora de 24 Horas, Pamela Araya denunció una violenta agresión de parte de un conductor de aplicaciones de la empresa Uber, quien se habría puesto como un energúmeno tras confundirse en las calles y la obligó a bajarse del auto, gritoneándola y casi dándole un empujón, contó en Twitter.

“Rt por favor @Uber_Chile @Uber he tenido un gran problema con un conductor. Necesito denunciarlo. Soy periodista, no me gusta funar gente por redes sociales, pero este hombre es un peligro. Tengo foto de la patente del auto. Espero su ayuda”, escribió.

Tras la denuncia, sus seguidores preguntaron preocupados qué había ocurrido, ante lo cual ella decidió relatar los hechos, para que se tomaran cartas en el asunto y evitar que otro pasajero pasara por la misma situación.

“Lo que pasó fue que el tipo me tomó frente al canal y ya venía con problemas, que el GPS estaba malo, y yo le digo ‘oiga, por qué me aparece en Santa María’ y me dice ‘no, pero si estoy al frente, cómo no me ve’ y ahí empezamos a discutir”, explicó la profesional, que tuvo que caminar para encontrar el vehículo.

“El canal está en Bellavista, tenía que ir a Los Conquistadores, un poco más atrás, que es una calle principal y no chica. No es que nadie la conozca. De repente, este tipo toma una ruta que yo le dije ‘mejor no’ y se pierde”, continuó el relato.

“Yo le digo ‘señor, qué calle es esta, porque yo veo que dice Pedro de Valdivia’, y responde ‘no, es que yo no sé qué calle es y no tengo por qué saber’. ‘Disculpe’, le dije, ‘si usted va manejando, tiene que mirar las calles y Conquistadores no es esta’. Y me dice ‘bueno, qué culpa tengo yo, el GPS está malo’ y se empezó a alterar”, agregó.

“Ahí le dije ‘perdón, pero usted ha tenido un montón de problemas, desde que salimos del canal, que se me pierde, que ahora dice que es acá y yo le digo que no. Obviamente usted tiene que saber las calles’. Este tipo se exaltó, me empezó a gritonear y me dijo ‘ya, sabís que más, me aburriste. ¡Bájate del auto!’. Yo le digo ‘oye, qué te pasa’ y como que tiró la mano desde su asiento hacia atrás, como con intención de empujarme. Ahí me dio rabia y le dije que era un falta de respeto”.

“La cuenta ha sido desactivada”

Finalmente, la empresa Uber se comunicó con la periodista y se comprometió a ayudarla en caso de querer poner una denuncia. Además, bloqueó la cuenta del conductor.

“Derivado de la investigación realizada a partir de tu reporte, la cuenta del Socio Conductor Jorge ha sido desactivada permanente. Si decides denunciar lo sucedido a las autoridades correspondientes, puedes estar seguro de que Uber contribuirá con las investigaciones de conformidad con la ley. Las autoridades pueden contactarnos a través del portal exclusivo, donde les compartiremos la información necesaria en su investigación”, respondieron desde la empresa de transporte.