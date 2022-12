Alcalde de Antofagasta la rompe con tierno video junto a su gato: junto a Micky anuncia que no habrá fuegos artificiales

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, hizo un particular llamado a través de redes sociales, y también un anuncio. Informó que no habrá fuegos artificiales para la llegada del año 2023 y también llamó a no utilizarlos de manera particular, por el bienestar de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), adultos mayores y mascotas.

Pero este llamado no lo hizo solo, sino que con su gato “Micky”, a quien besa con mucho cariño en un principio y en el final, el felino se tomó con toda su ternura la cámara.

“Esperemos este Año Nuevo 2023 sin fuegos artificiales por la salud de los niños con TEA, también por nuestros adultos mayores y por supuesto por todas nuestras mascotas”, dijo el jefe comunal.

“El llamado es para que este año no utilicen fuegos artificiales y nosotros como municipio no vamos a tener show pirotécnico”, terminó.