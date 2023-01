Más filudo que nunca: Cuchillo Eyzaguirre deseó las penas del infierno a Gabriel Boric

El exCQC Sebastián Eyzaguirre afiló el cuchillo y arremetió contra el Presidente Gabriel Boric, a quien le dedicó las pernas del infierno por indultar a 12 “presos de la revuelta” y a un exfrentista, y le dijo que su decisión ”no le saldrá gratis” al “merluzo infeliz”, disparó sin nungún respeto hacia el Jefe de Estado.

“No ha sido fácil digerir lo que ha pasado este día. Es difícil contener la impotencia, la rabia que sentimos millones en Chile, pero quiero hablarle al subnormal que nos desgobierna...a ti merluzo, infeliz, impresentable”, comenzó el dijo el periodista, en un tono de pocos amigos.

“Nos declaramos opositores acérrimos tuyos”

“Decirte que la mayoría, el 60, el 70% de este país no tiene ninguna herida que cerrar, ni tiene ninguna intención ni interés en llegar a un acuerdo con tipos que quemaron, destruyeron, reventaron este país. Lo que nosotros queremos, es que esos hueones estén presos, vivir en un país en paz, donde los delincuentes estén en la cárcel y no estén libres, menos por determinaciones tuyas”, agregó.

“Lo que hiciste hoy día fue la gota que rebalsó el vaso, lo que hiciste hoy día fue declararle la guerra a la mayoría de este país y al más del 70 por ciento que te rechaza y te repudia con todo su ser”, indicó entre una serie de reflexiones anti Boric.

“A partir de hoy, así como lideramos la campaña del Rechazo, nos declaramos opositores acérrimos tuyos y haremos todo lo posible y todo lo habido y por haber porque pagues el inmenso daño que has hecho a Chile y a su gente...Eres un infeliz, eres un inconsecuente, un subnormal”, continuó desahogando.

“Cumplirás tu periodo, lo haremos con un papel y un lápiz o de la forma que sea, pero el daño que le hiciste a Chile no va a ser gratis. Esta no te va a salir gratis ni a ti ni a los subnormales y dementes que están en tu coalición”, disparó sin filtros, el ex CQC.