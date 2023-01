Descontrol total: Papá hacía fila de madrugada para matricular a su hija y fue encañonado por delincuentes

Un apoderado que se encontraba haciendo fila en las afueras de un colegio de Providencia para poder matricular a su hija sufrió un violento robo, donde un grupo de delincuentes le quitaron el automóvil y algunas pertenencias.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en las afueras del Colegio María Inmaculada, ubicada en la intersección de las calles Mallinkrodt con Bellavista, donde ya estaba una decena de apoderados guardando lugar.

Fue en ese momento que cuatro antisociales lo abordaron y lo encañonaron y golpearon con armas de fuego, para sustraerle el vehículo, un computador, el celular y un reloj. Posteriormente huyeron del lugar en el auto.

La víctima declaró que “se bajaron cuatro hombres, me redujeron. De hecho, tengo marcas aún. Me dejaron botado, me robaron todo”. El afectado lamentó que esto haya sucedido mientras estaba “buscando cupos en el colegio, me da lata que tengamos que pasar una noche”.

Uno de los testigos del asalto narró que “todo fue muy rápido, y todo lo que hicimos fue correr y ayudarnos entre nosotros”.