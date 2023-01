Por qué la OMS puso a Chile entre los países con peor salud bucal del mundo

No es un misterio que la salud bucal en Chile no es de las mejores. Y un reciente informe mundial la OMS nos puso en el grupo de los países con mayor cantidad de caries no tratadas de dientes permanentes en mayores cinco años, con un porcentaje que va del 40,6% al 55,7% de la población en tal estado, lo que explica que desde los 64 años hacia arriba tengamos un promedio de 18 piezas perdidas.

Y para ratificar lo anterior, la Segunda Encuesta de Percepción de Profesionales de la Odontología sobre Salud Bucal en Chile -efectuada el año pasado por la Fundación Sonrisas- mostró que el 94% de los dentistas consultados considera que no tenemos los hábitos necesarios para prevenir el daño dental, y que solo una de cada tres personas logra un acceso cien por ciento oportuno a la atención en este campo de la salud.

Treinta mil son los dentistas que hay en el país, cuatro mil en el sector público y el resto en el área privada. Con esa cantidad de profesionales, según su agrupación gremial, es posible atender a toda la población chilena. (Colegio de Cirujano Dentistas de Chile.)

El presidente del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, Carlos Marchant Pizarro, apunta como razón de esta pésima realidad a que “recién hace un par de años fue creada la Dirección Nacional de Odontología al interior del Ministerio de Salud, la única vía para subsanar problemas como el que señaló la OMS”.

El líder del gremio añade que “con los 30 mil dentistas del momento más la infraestructura del país, tenemos la gente y la capacidad para atender a toda la población, dado que el cien por ciento de los chilenos tiene o tendrá un problema de salud bucal”.

“Pero acá hay muchos programas que no se conectan ni conversan. En el Minsal no han tenido las suficientes competencias técnicas para analizar el asunto integralmente, y Fonasa no se ha actualizado ni generado un modelo que permita la integración entre los sectores público y privado. Y por eso los problemas dentales terminaron ocupando el cuarto puesto en la lista de espera de atenciones” , recalca Carlos Marchant Pizarro.

“Falta una visión odontológica global y que esta área sea integrada como se debe a la medicina, pues no sé por qué por mucho tiempo fuimos miradas como algo accesorio, cuando en la práctica influimos en lo sicológico, la comunicación, la posibilidad de trabajar y la alimentación, por ejemplo” , cierre el presidente del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile.

LA FALTA DE INTEGRACIÓN PÚBLICA-PRIVADA

Y la directora Odontológica Nacional de RedSalud, Carolina Pattillo, señala que “las enfermedades bucales tienen múltiples factores, como los malos hábitos de higiene y de alimentación, y los consumos de tabaco y de alcohol. Y además la población no ha sido controlada. Por eso es clave trabajar a nivel general de Estado en promoción y prevención, pues hasta ahora esa área ha sido solo de nicho y en grupos específicos en ciertas edades”.

La doctora Carolina Pattillo insiste -tal como su colega Carlos Marchant Pizarro- en que “falta una integración pública-privada, como la que vimos en lo más duro de la pandemia de coronavirus, periodo en el que es innegable que disminuyeron las atenciones y los controles... Hay cuatro mil dentistas en el sector público y los otros 26 mil están en el ámbito privado, y podríamos ver una conjunción de ellos para beneficiar a la población”.

Mientras se está a la espera de respuestas, asoma un dato relevador: se calcula que una buena salud bucal agrega 1,4 años más de vida.

UNA PELEA ETERNA

El doctor Carlos Marchant Pizarro recuerda que si hay una lucha larga del gremio odontológico nacional es la que dan por entregar sus servicios a través de bonos, tal como lo hacen los médicos

“El Estado no lo ha permitido hasta ahora para nosotros, por eso no existe un copago como pasa con los médicos. Así es que en el fondo el problema es cómo se está pagando, no cuánto se está pagando. Lo segundo es lo que muchos nos reclaman, pero si pudiéramos atender con bonos los precios serían mucho memores”

“Este es una lucha gremial desde hace 50 años. Hace un tiempo el Colegio incluso presentó un recurso de protección contra el Estado chileno, que no fue acogido. Pero seguimos insistiendo, tal como se ha hecho ante todos los Gobiernos“ , dice el presidente del Colegio de Cirujano Dentistas.

EL MINSAL DICE QUE SE ENFOCA EN LA PROMOCIÓN Y EN LA PREVENCIÓN

El Minsal nos respondió de forma institucional por medio del Departamento de Salud Bucal, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública.

Y lo primero que indicó es que no se iban a referir a la encuesta de la Fundación Sonrisas, pues no habían participado en su desarrollo.

Sobre la queja del Colegio de Cirujano Dentistas de la falta de una clara política oficial en esta área de la salud, el Minsal replicó que siempre están “abiertos a la colaboración público-privada, como se ha visto en distintas estrategias exitosas como la resolución de listas de espera y operativos de emergencia”.

Respecto de los datos entregados por la OMS, la autoridad sanitaria indicó que son varias “las estrategias para la prevención y control de caries, como promover una alimentación saludable (con la Ley de Etiquetado de Alimentos y Guías Alimentarias) e iniciativas de prevención de enfermedades bucales dirigidas a personas de todas las edades en distintos contextos”.

Agregaron como elementos destacables “la fluoración del agua potable, que beneficia al 76% de la población urbana; el programa “Sembrando Sonrisas”, dirigido a niños y niñas que de la educación parvularia, y los programas odontológicos para niños, niñas y adolescentes que se implementan en los Centros de Atención Primaria... El eje principal es la promoción de habitos saludables de alimentación y el uso de fluoruros para la prevención de caries a través del refuerzo del cepillado con pasta fluorada dos veces al día desde la salida del primer diente, y la aplicación de barniz de flúor que hace el equipo de salud bucal”.

El Departamento de Salud Bucal agregó que en el ámbito de los adultos, “el desafío es mantener el control de los factores de riesgo, integrando los cuidados de salud bucal al manejo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, y otorgar tratamiento restaurador y rehabilitador a quienes lo requieran”.

Desde el Minsal explicaron que “la política nacional de salud bucal ha puesto énfasis en la promoción y en la prevención de enfermedades” , con programas para embarazadas, menores, adolescentes adultos y mayores.

También hay atención odontológica de morbilidad en los Centros de Atención Primaria y atención domiciliaria para personas con dependencia severa y sus cuidadores.