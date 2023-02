Nudista español gana juicio en los tribunales de su país para tener derecho de transitar desnudo por la calle

Las altas temperaturas y su derecho al “naturismo” fueron los argumentos que le permitieron al español Alejandro Colomar ganar en un juicio de apelación en tribunales de su país la posibilidad de transitar desnudo por la calles de Valencia.

El particular litigio que enfrentó a Colomar con los tribunales locales llegó luego que el nudista hispano apelara a la serie de multas que recibió en 2020 por “exhibición obscena”, las cuales habían sido cursadas en su contra gracias a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente en España como la “Ley Mordaza”.

Vacío legal en España

Sin embargo, en los tribunales fue acogida su apelación debido a que en 1988 se eliminaron de la normativa legal las figuras del “delito por escándalo” y de “policía de moralidad”, por los cuales había sido sancionado en la oportunidad.

Esto, porque Colomar asegura haber transitado por sectores del área metropolitana de Valencia que no violaban la legislación y le permitían practicar el nudismo como una alternativa para enfrentar las altas temperaturas del verano hispano.

“Siempre he hecho nudismo, pero no había salido así a la calle porque pensaba que no era legal”, reconoció el joven de 29 años, cuyo caso dio la vuelta al mundo en variados noticiarios y prensa internacional.

Insólito: Hombre se pasea desnudo en pantalla en medio de debate de candidatos a la Asamblea constituyente

Sujeto envió foto de él desnudo a pasajeros de un avión: Piloto amenazó con cancelar el vuelo

Pese al triunfo judicial, Colomar aclaró que este no lo llevará a andar desnudo por cualquier lado en su país.

“Pienso que en verano ir desnudo es más cómodo y fresco. Obviamente no lo haría, por higiene, al entrar en un supermercado o sentarme donde lo hacen otros. Pero ir así por la calle no molesta a nadie físicamente, solo puede molestar a algunos en la parte ideológica, pero ese no es mi problema”, sentenció.