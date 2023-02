Traspié para Nicolás Zepeda: su abogado no se presentó a inicio del juicio de apelación

Este martes 21 de febrero se daba inicio al juicio de apelación de Nicolás Zepeda, el chileno que fue condenado a 28 años de cárcel por la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki. Sin embargo, el abogado del joven Antoine Vey no se presentó.

El juicio comenzó a las 5.00 horas y hasta el momento se encuentra detenido.

El periodista Roberto Cox, que se encuentra en Francia, indicó que según medios locales de Besanzón, Vey habría renunciado, por lo que el juicio corre el riesgo de aplazarse.

Según medios locales de Besanzón, a horas de un nuevo juicio la defensa de Nicolás Zepeda habría renunciado.

Se trata de Antoine Vey, prestigioso abogado parisino.

De confirmarse, el juicio podría aplazarse.

Info publicada por @LEstRepBesac @CHVNoticias pic.twitter.com/uZdo8C4Y8S — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) February 20, 2023

Este nuevo juicio contará con un testigo clave, que será presentado por la defensa. Se trata de Said Neremi, un hombre que asegura haber visto con vida a Narumi, seis días después de su desaparición.

Al respecto, el papá del chileno Humberto Zepeda, dijo a Meganoticias que “respecto a la presencia del abogado de Nicolás, puedo decir que no tengo ninguna información formal de la justicia francesa que me informe sobre esta no presencia”.

“Este caso está lleno de supuestos y yo lamentablemente no puedo decir nada si no existe la comunicación formal de esta situación”, agregó.