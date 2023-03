“Tenía que decirle algo porque yo soy la voz de mi hija”: El desgarrador grito de la mamá de Fernanda Maciel a Felipe Rojas, el único imputado en la muerte de hija

Este martes 7 de marzo se llevó a cabo el segundo día del juicio en contra de Felipe Rojas, único imputado por el crimen de Fernanda Maciel. Por ende, en el lugar se encontraba la madre de la joven de Conchalí, Paola Correa, quien increpó al hombre por la muerte de su hija.

“Me preguntaron algo que no viene al caso (el tema de las drogas). Yo me sentí bien. O sea, bien para responder porque nosotros tenemos claro que eso no tiene nada que ver con la investigación ni con la muerte de mi hija”, declaró en medio del receso en el Centro de Justicia.

“¿Era algo que preveías que podía pasar? ¿Que te lo iban a preguntar?”, preguntó uno de los medios de comunicación que se encontraba en el lugar.

“Sí, yo sabía que me iban a preguntar eso (…) Nada de lo que tenga que ver con la vida personal de mi hija justifica lo que este tipo hizo con ella. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie”, respondió.

El fuerte descargo

Por otra parte, Correa fue consultada sobre las palabras que le gritó a Felipe Rojas tras salir de la sala: “Le gritaste ‘la Fernanda era tu amiga’”, le recordó Lucho Ugalde, notero del matinal “Contigo en la mañana”.

“Es que yo tenía que decirle algo. Yo tenía que decirle algo porque yo soy la voz de mi hija. Porque él le calló la voz, entonces yo estoy aquí para defenderla. La Fernanda era su amiga y es un desgraciado y tiene que pagar. Yo por eso estoy aquí”, aclaró.

Asimismo, se refirió a la actitud del acusado en el juicio. “Yo siempre lo estuve mirando, siempre. De ayer que siempre lo estuve mirando, pero él, escondido, detrás de su abogado. Con la mirada hacia abajo, porque es un cobarde. Eso es lo que es”, aseguró Paola.