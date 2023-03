“Tengo más de tres mil colegios ¡Qué quiere, que los vea todos!”: diputada Delgado insiste en que ministro Ávila le gritó en comisión

La diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, aclaró este miércoles, en el matinal “Tu día”, que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, no le “pegó” o la “agredió” físicamente en la discusión que mantuvieron ambos en una sesión del Congreso Nacional.

La parlamentaria sí insistió en conversación con Priscilla Vargas y José Luis Repenning en que el jefe de la cartera de Educación se enojó y la encaró “no conversando, sino exaltado”, y “gritando”, luego que ella le reclamara en una sesión de la comisión de Educación porqué un colegio del distrito que representa, en la comuna de Maipú, no ha podido iniciar sus clases debido a una extractora ilegal que opera en el sector del recinto educacional.

La acusación en contra de Ávila

“Quiero agradecer la preocupación por mi salud, solamente fue algo que pasó, nada más, pero bien de salud”, inició Delgado, quien en su defensa insistió en que nunca fue agresiva con Ávila al momento de presentarle el reclamo de los vecinos y apoderados del colegio.

“La verdad es que yo siento que más que quedarnos en el problema en sí, que tuvimos con el ministro, aquí queremos hacer visible un problema que también se lo enviamos a muchos medios. Desde el 22 de abril de 2022 tenemos un colegio, Reino de Dinamarca, en Rinconada de Maipú con una extractora de áridos, clausurada, ilegal, a cinco metros y que seguía trabajando”, explicó la parlamentaria, quien ante la insistencia de Vargas en que diera su versión de la discusión con Ávila y si el ministro la había agredido, como otros diputados afirmaron en el hemiciclo, aclaró que el enojo del secretario de Estado no llegó a la agresión física, sino que fue una discusión donde la autoridad elevó el tono de su voz con ella.

“¿Por qué fui a hablar con el ministro? Porque hoy la extractora ilegal está trabajando, a esta hora, los niños están sin clases y los apoderados recurrieron a mí porque no ha ido nadie a darles una explicación. Yo le pedí al presidente de la Comisión presentar este problema para por fin cerrar este problema. Lo hice de forma respetuosa, como corresponde y siguiendo el reglamento, en ningún falté el respeto. Lo que dije y lo puedo demostrar con videos de los vecinos y el director, es que ninguna autoridad se hizo presente, ni municipal, ni del ministerio, para hablar con estos vecinos, con estos niños, que ya llevan una semana sin clases”, indicó.

“Cuando hablé del ministerio, que no se había hecho presente, porque lo que estoy solicitando es que a la gente vaya y se le explique el problema, y se le explique cuando van a volver sus hijos al colegio. Con las mismas palabras que te digo a ti (a Vargas) y debe estar grabado en la comisión (...) la verdad es que buscamos el video y no lo encontramos, extrañamente cuando hago la petición como corresponde y si me hubiese salido del protocolo, el presidente no me hubiese dejado hablar”, prosiguió Delgado, quien explicó que la agresión de Ávila se dio al final de la sesión.

Los detalles de la agresión

“La agresión no ocurrió en la mesa, ocurrió cuando finalizó todo, porque el ministro hizo alusión a que yo no estaba informada y que sí se habían hecho cosas, porque Mega había ido ayer (martes) a hacer el reportaje con los vecinos y tenían los videos directos, donde los vecinos exponían lo mismo que exponía yo, porque soy la voz de ellos, no invento (...) estaba enojado, porque yo había tomado al ministerio, y me dice ‘estamos haciendo acciones’, pero llevamos un año. No podemos seguir haciendo acciones”, enfatizó la diputada, quien se desmarcó de sus colegas que denunciaron en el Congreso que Ávila la había agredido.

“Eso se lo tiene que preguntar a ellos, lo que hizo el ministro fue que me encaró, no conversando, sino exaltando la voz, acercándose un poco más, gritando. De hecho, un periodista me llama y me dice: ‘Diputada, le gritaron, aquí se escuchaban los gritos del ministro, no los suyos’. Me decia: ‘Que porqué estábamos en contra de él, porqué lo estábamos vapuleando’. Y yo le explicaba que no tenenos primera ni segunda clase, necesitamos verlos a todos y él (ministro) me dice: ‘¡Tengo más de tres mil colegios! ¡Qué quiere, que los vea todos!’. Y yo le dije: ‘Ministro, eso hace un ministerio’. Por algo tiene gente trabajando con él”, señaló la parlamentaria, quien sobre el final dio más luces respecto del tenor de la discusión.

“Fue en ese contexto. Yo jamás he dicho que él vino, me pegó, me agredió. Hay muchos testigos que vieron (...) yo mantuve la calma, pero la verdad yo desconozco porque él estaba en esa situación, porque cuando he tenido que defender al ministro con mi voto o en alguna de sus acciones lo he hecho. No soy su enemiga, yo represento a la gente, no soy enemiga de nadie”, cerró.