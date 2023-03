Viuda de carabinero atropellado en Concepción enojadísima con Presidente Boric: “No lo recibiría en el funeral”

Marly Victoriano, viuda del cabo primero de Carabineros Alex Salazar cuestionó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego que el uniformado falleciera en el Hospital de Concepción tras ser atropellado en medio de un control policial.

Victoriano señaló que al Mandatario “no lo recibiría en el funeral, el momento fue cuando él estaba acá, no me sirve que venga y dé sus condolencias. Si él que quería actuar debió haberlo hecho en el momento que era necesario. Cuando llegó acá, mi esposo tenía pronóstico grave, llevaba dos días agonizando, y fueron dos días que tuvo para dar la cara y no vino”.

”El Presidente me ha enviado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme o de venir y dar la cara. Supongo que el Presidente tiene los pantalones para venir y decirme lo que piensa acá. Que se ponga los pantalones y haga la pega como debe ser”, agregó.

”Si es el Presidente, que se ponga los pantalones. No confío en este Gobierno, los mismos que hoy nos gobiernan son los mismos que hace años avalaban la violencia, conseguirlo todo a través de la violencia”, sostuvo.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento del Cabo 1º Alex Onésimo Salazar Rodríguez (QEPD), quien fue atropellado en un procedimiento policial en la comuna de Concepción.

Como Institución, con gran dolor enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos. pic.twitter.com/u4CE45y7CO — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 14, 2023

En esta línea, comentó que “si no le brindamos seguridad a nuestros carabineros para trabajar, qué seguridad nos van a brindar ellos a nosotros. Ellos están trabajando con las manos atadas”.

”Mi marido salió a trabajar feliz. Él amaba lo que hacía. Él amaba su trabajo, tenía vocación de servicio y siempre quiso ayudar a los demás”, expresó la mujer. ”Que vengan en un control rutinario y le hagan esto. Nos destruyeron a nosotros y destruyeron a mis hijas. Y da rabia, de verdad que da rabia porque yo sé que esto hoy día es noticia y mañana se olvida”, manifestó.

Respecto a los funcionarios de la institución, afirmó que “la mayoría tienen miedo de salir a trabajar porque no saben cómo van a tomar las autoridades si ellos tienen que actuar ante algún delito”.

”Carabineros no tiene herramientas para defenderse y no hablemos de temas físicos o de armamento, nada de eso, sino que las leyes no los resguardan y no tienen el respaldo del Gobierno”, precisó.

Gobierno se defiende

Ante estos dichos, el subsecretario Manuel Monsalve indicó que “yo creo que la situación es muy dolorosa, muy triste. Uno entiende, por lo tanto, el dolor de la familia”.

”Entregué las condolencias del Gobierno a la familia y a la institución de Carabineros de Chile. Siempre vamos a estar disponibles para acompañar, pero sobre todo vamos a ser respetuosos”, añadió. ”El Gobierno siempre va a querer acompañar a la familia y a la institución de Carabineros, pero lo primero que va a hacer es respetar las decisiones de la familia”, puntualizó.