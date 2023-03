Diputada Danisa Astudillo (PS): “Las Isapres están montando un show”

Los constantes reclamos de las Isapres sobre su situación -que han expresado varias veces por medio del presidente de su Asociación, Gonzalo Simón- aburrieron a una de las integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Danisa Astudillo, parlamentaria del Partido Socialista por el Distrito 2, alzó la voz para responderles a las aseguradoras privadas de salud del país.

“Me llama poderosamente la atención la forma en que las Isapres hoy día están faltando a la verdad. Un estudio de Ciper Chile reveló que en el periodo 1990-2021 acumularon utilidades después de impuestos por 1,3 billones de pesos (Nota: Texto de julio de 2022 en ese medio web titulado “Las abultadas lamentaciones de la Asociación de Isapres”, firmado por el economista David Debrott Sánchez)”, señaló la diputada.

Danisa Astudillo añadió que “bajo esa perspectiva, creo que que no tienen inconvenientes para devolverles a sus afiliados el dinero extra que les han cobrado por usar sus propias tablas de factores y no la tabla única de la Superintendencia de Salud vigente desde abril de 2020, algo ordenado por la Corte Suprema (NOTA: Monto calculado hasta ahora en mil 400 millones de dólares, y de acuerdo a la Corte Suprema hay un plazo de seis meses que vence a fines de mayo para que la Superintendencia defina cómo se llevará a la práctica la restitución del dinero). Es que incluso después de ese fallo judicial han seguido ganando dinero”.

Danisa Astudillo Danisa Astudillo, diputada PS. (Alex Diaz Diaz/AtonChile/Alex Diaz Diaz/AtonChile)

Según la parlamentaria del PS, “las Isapres están montando un show y tratan de traspasarle responsabilidad al Gobierno por la crisis financiera que están pasando, lo que realmente es ridículo y vergonzoso. Llegó el momento de que se hagan cargo de las decisiones que tomaron”.

Cabe recordar que la Asociación de Isapres, por medio de su presidente, ha expresado varias veces que sus integrantes (Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Masvida y Vida Tres) están cerca de quebrar.

Y el martes de esta semana, Gonzalo Simón declaró en la Comisión de Salud del Senado que no han hecho cobros indebidos e insistió en la posibilidad de que colapse el sistema de salud privado instaurado en el país hace más de cuatro décadas.

“A mí me cuesta creer que las Isapres estén en situación de quiebra. No nos olvidemos de que la mayoría de ellas además usaron los recursos de sus afiliados para integrarse de manera vertical, es decir, invirtieron en clínicas, en farmacias y en otros centros de salud. Por lo tanto, todo el dinero que supuestamente perdieron por concepto de, por ejemplo, licencias médicas, lo ganaron con la venta de medicamentos y con las prestaciones de salud que entregaron en sus propias clínicas” , argumentó la parlamentaria por la Región de Tarapacá.

Cabe recordar que las Isapres se retiraron a fines de enero de este año de una mesa de trabajo impulsada desde el Gobierno a través del Ministerio de Salud para buscar una solución para los poco más de tres millones de afiliados a las aseguradoras.

Las Isapres están contra las cuerdas y hace tiempo dicen que su negocio ya no es viable. (JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE)

Y se está trabajando en una Ley Corta que además refuerce a Fonasa, proyecto que debería llegar al Parlamento antes de que concluya este mes.