“En esa pelea no estoy interesado”: Gabriel Boric descarta cuestionamientos de alcalde Carter y niega telefonazo a Fiscalía

El Presidente Gabriel Boric negó esta tarde haber intervenido ante el Ministerio Público para que se solicitará abrir un sumario interno a la Fiscalía Oriente con el objetivo de evaluar la responsabilidad administrativa que le cabe al fiscal que entregó información al alcalde Rodolfo Carter respecto de las “narco-casas” que el edil ha estado demoliendo en la comuna de La Florida.

La polémica surgió en la tarde de este miércoles y esta mañana luego que el propio edil floridano acusara al actual gobierno de haber intervenido para que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, solicitara a la fiscal regional Lorena Parra iniciar los análisis que permitan “identificar al funcionario que estaría entregando antecedentes” al municipio de La Florida y si estos tendrían un “carácter de reservado o no” respecto de las causas en contra de narcotraficantes detenidos y procesados, cuyas propiedades han sido demolidas por orden municipal.

La negativa de Gabriel Boric a Carter

“Nosotros estamos preparados para enfrentar los tiros de los narcotraficantes, no estábamos preparados para recibir un tiro en la espalda del fiscal nacional, porque nadie cambia de opinión en ocho horas (...) el primer fiscal que se atreve a pelear contra los narcos le pegan en la cabeza. El mensaje es ‘no colabore’, ‘no se metan en esto’, ‘hay que parar a Carter’ y esto va a terminar en sobreseimiento porque no hay mérito para castigar al fiscal”, afirmó Carter, quien posteriormente deslizó que el gobierno de Boric habría estado detrás del requerimiento de Valencia.

“El gobierno tiene que explicar por qué entró en guerra con el municipio (...) este gobierno está lleno de taimados. Boric es un taimado, la ministra Tohá es una taimada. Más allá de esta decisión, que no es inexplicable, porque tiene una explicación (...) el fiscal que nos ha colaborado es un hombre de carne y hueso, es el principal enemigo del narco en Chile, circula en su auto sin protección policial, tiene amenazas de muerte, muchas más que yo, en vez de apoyar a ese valiente, el Ministerio Público lo castiga”, indicó el edil.

Ajeno a la polémica, el propio mandatario descartó cualquier intervención ante el Ministerio Público, desmarcándose de la polémica con Carter.

“Eso es absolutamente falso, la Fiscalía es un ente autónomo. No ha habido ningún llamado por parte del Gobierno. Además estoy preocupado como Gobierno de luchar contra la violencia y el narcotráfico, y no contra un alcalde. Así que en esa pelea no estoy interesado”, enfatizó el mandatario a CHV Noticias, segundos antes de arribar a La Moneda.

