“Presidente, necesitamos hechos, no palabras”: Viuda de Alex Salazar emplaza a Boric para poner urgencia a ley de seguridad

Marly Victoriano, La viuda del carabinero Alex Salazar, atropellado por un inmigrante con resultado de muerte, emplazó al presidente Gabriel Boric a ponerle urgencia a la “Ley Sargento Retamal”, la cual otorga más y mejores atribuciones jurídicas a Carabineros en cuanto al uso de la fuerza.

Si bien esta semana, que sería distrital, los distintos comités parlamentarios decidieron sesionar en Valparaíso para tramitar proyectos en materia de seguridad, la ley Retamal se encuentra en cuarto lugar de la tabla de este miércoles, por tanto se duda que se alcance a votar para ser despachada al senado y así agilizar su tramitación.

A través de un video enviado al diputado Diego Schalper, y difundido con su autorización respectiva, la viuda del cabo Salazar volvió a criticar al presidente Boric como -ya lo había hecho durante el velorio de su marido- debido a que a su juicio, el Gobierno no ha empujado con fuerza la tramitación de proyectos clave para el resguardo de la labor de carabineros.

En un sentido video, Marly realizó si directo llamado al mandatario chileno de la siguiente forma:

“Alex, salazar, mi marido, padre de mis hijas, un hombre ejemplar, un carabinero muy valiente que dio su vida por Chile y por los inocentes, quiero que se haga justicia, que su muerte no sea vano, que el dolor como familia que en este momento tenemos no sea en vano, que el sufrimiento de mis hijas no sea en vano”, expresó.

Luego agrega que “le exijo el presidente Gabriel Boric que le de discusión inmediata al proyecto de ley Sargento Retamal para que se apruebe esta semana y se terminen los obstáculos que sus parlamentarios le han puesto”, agregó.

“Presidente, necesitamos hechos, no palabras, de usted depende, de nadie más que de usted, lo estamos esperando, la familia los mártires de carabineros”, Finalizó.

