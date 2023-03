“Con este proyecto yo no hubiese tenido justicia”: Fabiola Campillai insiste que Ley Naín-Retamal va en contra de tratados de DD.HH.

La senadora Fabiola Campillai se refirió este jueves a la tramitación parlamentaria de Ley Nain-Retamal que busca reforzar las atribuciones de las policías al elevar las sanciones a quienes atenten en contra de ellos.

Cabe señalar que el Senado acordó esta jornada postergar la tramitación del proyecto que se discutiría este jueves, tras la suspensión de la semana distrital con el fin de discutir proyectos de ley sobre seguridad pública, a raíz del asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares ocurrido el pasado domingo en Quilpué.

Los descargos de Fabiola Campillai

Al respecto, la parlamentaria manifestó que “en primer lugar, yo estoy en contra de la delincuencia y todo lo que está ocurriendo en Chile, a favor de nuestras chilenas y chilenos, a favor de su seguridad, de su tranquilidad, pero estoy muy preocupada porque este proyecto Nain-Retamal no se ha visto bien, no hemos escuchado a académicos, a penalistas, no hemos escuchado a las víctimas”.

En ese sentido, afirmó que “cuando a Carabineros le dieron atribuciones todos ya sabemos lo que ocurrió, se violaron los Derechos Humanos en Chile, tanto en el estallido social como en el Golpe Cívico Militar y ustedes saben que yo soy el fiel reflejo de eso que pasó”.

Recordemos que Campillai recibió en su rostro el impacto total de una bomba lacrimógena lanzada por efectivos de Carabineros, lo que le provocó fracturas en su rostro y cráneo, además de la pérdida de visión en ambos ojos.

El hecho ocurrió el pasado 26 de octubre de 2019, cuando la actual parlamentaria se dirigía con su hermana Ana María a un paradero en San Bernardo para tomar un bus de acercamiento a su trabajo en la empresa Carozzi, lugar en el que se desarrollaba una manifestación enmarcada en el estallido social.

En esta línea, manifestó que “no podemos dejar que este proyecto sea un proyecto exprés, el cual se pueda votar”, y aseguró que este “proyecto va en retroceso de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que Chile ratificó”.

Asimismo, expresó que “con esta legislación actual, con este proyecto yo no hubiese tenido justicia”.