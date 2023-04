Alcaldesa de Santa Juana acusa abandono tras incendios en el Biobío: “Una famosa empresa privada vino y se fue”

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, ha expresado su preocupación por la lenta y deficiente rehabilitación tras los devastadores incendios forestales en el Biobío. A un mes de haberse controlado los incendios, Albornoz ha criticado la falta de acción y errores en el proceso de reconstruir la comuna de Santa Juana.

“Estamos preocupados y ocupados, cuando hay una catástrofe nivel 5, como la que vivió nuestro país, que requirió ayuda internacional para contenerla, y a un mes de haberse controlado nosotros debemos criticar lo que hay, es cierto que ha estado lento el proceso de rehabilitación, insuficiente, han habido errores”, señaló a Radio Agricultura.

“Además de criticar debemos proponer, queremos ser bien objetivos porque tenemos una situación compleja, tenemos 50 casas instaladas y 907 vecinos, las restantes familias están en carpas, o allegados en casas de familiares o en un albergue”, denunció la edil.

Además, Albornoz ha señalado que las empresas privadas han abandonado la comuna y se han negado a construir viviendas en Santa Juana. La falta de una red de caminos en la comuna implica que las empresas tengan que subir por la cordillera con los paneles, lo que encarece y ralentiza el proceso.

En específico la alcaldesa mencionó el caso de Sodimac, empresa de construcción que dejó las casas y se fue sin construir ninguna casa. “Una famosa empresa privada vino, dejó las casas y se fue, que es Sodimac, no construyó ninguna casa”, contó.

“El Gobierno está poniendo la plata, pero las empresas privadas no quieren construir, necesitamos que alguien construya. Ahí es que necesitamos la ayuda del Estado, cuando los privados fallan. En este caso no les conviene, no les gusta, está muy lejos, hace mucho frío. Son las condiciones en las que vivimos y hemos denunciado hace mucho tiempo”, comentó la autoridad local.

Ante esta situación, Albornoz ha propuesto que las cuadrillas institucionales del Ejército vayan a la comuna para ayudar en la construcción de las viviendas y realizó un llamado a la ayuda del Estado cuando las empresas privadas no cumplen con su responsabilidad social. “La Patria no es solo la bandera y el himno nacional, la patria también para el Ejército deben ser los campesinos, las campesinas y los vecinos que están sufriendo y que pueden morir de hipotermia en el invierno”, sentenció.