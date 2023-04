“No paro de llorar”: Dueña del gato que fue violado informó la muerte de su mascota

Finalmente, un gato murió tras ser atacado sexualmente en la comuna de Cartagena, en la Región de Valparaíso.

Anyela Venegas, la dueña del felino “Yin” de 1 año y 2 meses denunció los hechos en diálogo con El Líder de San Antonio, afirmando que encontró al animal cuando unos perros lo estaban atacando y lo habían herido en una pata, por lo que lo llevó de urgencia a una clínica veterinaria.

Sin embargo, al parecer no todas las lesiones que tenía fueron provocada por los canes. “Le comenté a la veterinaria (...) mis sospechas de una violación a algo parecido por cómo tenía el ano. Le abrió las piernas, lo miró, he hizo una arcada y me dijo que sí lo habían violado”, comentó.

“No me cabe en la cabeza tanta miseria humana y cómo puede haber personas con la mente tan distorsionada. A mi gato un tipo lo agarró, lo violó y para rematar se dio el tiempo de depilarle el ano”, agregó en su crudo relato.

Además, Venegas señaló que en la clínica veterinaria de San Antonio le cobraron $381 mil por dejarlo hospitalizado, pero como no tenía el dinero en el momento debió llevárselo a su casa.

Pese a que se lo llevó y lo cuidó con medicamentos, no mejoró y cuando concurrió una veterinaria al domicilio, se le recomendó “dormirlo” debido a su estado de salud.

La profesional también lo examinó y corroboró que la mascota había sido violada.“Es terrible todo. No paro de llorar cuando lo recuerdo, quiero hacer todo para encontrar al desgraciado que le hizo esto a mi Yin”, agregó la denunciante, afirmando que “estoy haciendo lo posible por difundirlo (en redes sociales) y que todos lo sepan para que no vuelva a suceder a un inocente. Imagínate si le hace esto a mi gato por qué no se lo haría a un niño o un bebé”.

