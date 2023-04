Recibió ocho disparos: PDI investiga el asesinato de un joven en Renca

La noche de este sábado se registró un violento incidente en la comuna de Renca, cuando a eso de las 23:00 horas, un joven de nacionalidad chilena falleció luego de recibir reiterados impactos de bala.

La víctima tenía 23 años y estaba entrando al condominio en que residía, ubicado en calle Miraflores, cuando fue interceptado por dos individuos, quienes abrieron fuego en su contra, propinándole a la víctima un total de ocho disparos en la cabeza y el tórax.

Luego, los delincuentes se dieron a la fuga. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando las pericias para determinar el paradero de los autores de este violento crímen.

La víctima falleció en un centro de salud tras ser acribillado, luego que sus familiares lo trasladaran hasta el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Bicentenario, sin embargo el personal de salud no pudo hacer nada, y el joven falleció en el lugar producto de un tec severo.

El fallecido tenía antecedentes por robo con violencia y por porte ilegal de armas de fuego, hasta el momento esta información no ha sido descartada como posible vínculo con su deceso.

“De acuerdo a las primeras diligencias investigativas, es posible señalar que estas dos personas estaban a bordo de un vehículo particular, al momento no identificado. Se encontraban en un sector hacia el oriente de avenida Miraflores, y no se puede descartar si lo estaban esperando o un posible asalto”, dijo El subcomisario de la Brigada de Homicidios metropolitana, Hugo Acevedo, detalló:

Según reportes de Radio ADN, hasta la mañana de este domingo, nada se sabe de los autores del hecho.

[ LEE TAMBIÉN: Madre de Tomás Bravo acusa negligencias en la investigación tras revocación de reformalización contra tío abuelo: “A la Fiscalía le quedó grande” ]