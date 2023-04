“Ella es vocera de los zurdos”: Doctora Cordero arremete sin filtro contra Paulina de Allende-Salazar tras error en despacho en vivo

El error de Paulina de Allende-Salazar en “Mucho Gusto” sigue dando que hablar, y en esta ocasión fue la Doctora Cordero quien se lanzó en contra de la periodista de Mega.

Cabe recordar que durante la jornada de ayer, la comunicadora tuvo un “lapsus” en vivo tras llamar “paco” al cabo Daniel Palma Yáñez, quien falleció el jueves en la madrugada a causa de una bala en su rostro mientras se encontraba en una fiscalización nocturna.

En este contexto, es donde María Luisa decidió utilizar su tribuna en el programa “Sentido Común” y arremeter contra la periodista.

“Hay mucho discurso de los periodistas, (dicen) ‘qué terrible lo que le pasa a Carabineros’, pero cuando llega la hora de los quiubos, hacen lo que hizo la inefable Allende-Salazar, que dijo ‘ahí está el paco muerto’, ¿Supo usted?”, le consultó a Juan José Lavín, conductor del espacio radial.

“¿Entonces un general decente dijo ‘a nosotros nos gustaría que ella no esté aquí con nosotros en este momento’. Y ahí se empezó a ir. Y dijo que había sido un error. No, si ella es de izquierda, y ella usa su cargo, pagado por los dueños de Falabella, los momios, ricachones, ultra ricos, a los que este gobierno les quiere sacar impuestos extras para contratar más apitutados rojelios... Ella es vocera de los zurdos. Ella no es periodista independiente, de pensamiento abierto y universal”, continuó la parlamentaria.

Posteriormente, Lavín explicó que “ella es una buena periodista de investigación, es la sensación que yo tenía. Y tengo la impresión, doctora, después de haber visto el video y ver cómo se gestó el asunto del audio, que sí, efectivamente fue un error, inconsciente tal vez, la inconsciencia de usar el lenguaje adecuado. Adecuado porque no son pacos, son carabineros. Adecuado por la circunstancia… es un mártir de la institución, en un contexto social, político muy agudizado, muy polarizado, muy duro, muy difícil…”, cerró el comunicador.