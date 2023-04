Maite Orsini asegura que no ha sido notificada del fallo de la Comisión de Ética e insiste: “Tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta”

La diputada de Revolución Democrática (RD), Maite Orsini, reaccionó ante la resolución de la Comisión de Ética de la Cámara Baja en su contra y dijo que no tiene conocimiento de aquello. Y de paso criticó que el dictamen fuese filtrado a los medios de comunicación, en específico a La Tercera, que fue el diario que dio a conocer el hecho este martes.

Según el medio citado, la Comisión de Ética de la Cámara Baja llegó a una decisión respecto de la sanción que aplicará a la parlamentaria Maite Orsini (RD) por el polémico caso denominado “Telefonazo”, en favor de Jorge “Mago” Valdivia. Esta se trata de aplicar una amonestación en contra de la diputada, consistente en una multa del 5% de su dieta parlamentaria, equivalente a una suma cercana a los 270 mil pesos.

A través de un comunicado, Orsini señaló que “no he sido notificada del fallo y me parece del todo improcedente que se filtre a la prensa antes de que yo pueda conocer su contenido, contraviniendo abiertamente lo que señala el reglamento de la Cámara sobre los procedimientos de la Comisión de Ética. No tengo la resolución y, si es así, vamos a estudiar el fallo y los recursos que correspondan”.

”Tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal. Estudiaremos el fallo y no descarto utilizar ninguna herramienta que me otorgue el Reglamento de la Corporación e, incluso, herramientas legales de ser necesario, para determinar mi absoluta inocencia en este tema”, sumó.