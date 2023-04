Cathy Barriga declaró entre lágrimas contra Paulina de Allende Salazar: “Denuncio que me han dañado”

Durante la jornada del pasado martes 18 de abril, se llevó a cabo el juicio oral en contra de Mega tras la denuncia realizada por Cathy Barriga por un reportaje sobre su gestión en la comuna de Maipú. En la declaración, la exalcaldesa se lanzó en contra de Paulina de Allende Salazar por injurias y calumnias.

La exautoridad del municipio presentó su testimonio entre lágrimas en el Octavo Juzgado de Garantía, en donde relató cómo le afectó la información expuesta por la periodista en el matinal “Mucho Gusto”

En este sentido, y según lo consignado por 24 Horas, su abogada Pamela Cisternas asegura que el reportaje señaló “de una manera poco prolija y adjudicando malos manejos e incluso fraudes en relación al pago de las horas extraordinarias, es que ha generado una serie de afectaciones a la dignidad de doña Cathy Barriga”.

“He ido a no sé cuántos doctores, tengo hemorragias nasales y hemorragias oculares. No he podido ejercer mi profesión”, señaló Cathy Barriga, dada la información de “Sígueme y te Sigo”.

La exalcaldesa contra la periodista

Tras estas declaraciones, y notablemente emocionada, Barriga contó que: “Yo hice un diplomado sobre el Espectro Autista en la Universidad Católica en el año en que estaba haciendo campaña. Estaba haciendo un proyecto para ayudar a familias con hijos TEA y ni siquiera eso pude retomar”, señaló.

“Además, denuncio que me han dañado, cada vez que sale una imagen mía, cada vez que sale una noticia positiva, están las palabras de este reportaje, ‘las horas extras’, la ‘corrupción’, jamás, jamás magistrado, he sido condenada. No comprendo que un programa de televisión con tal responsabilidad no mida las consecuencias y la intencionalidad”, agregó entre lágrimas.