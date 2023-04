Joven chileno fue asesinado en Turquía luego de ser golpeado y baleado por un grupo de desconocidos

Este miércoles se conocieron detalles respecto de la muerte de un joven chileno de 19 años en Turquía, quien falleció luego de ser agredido y baleado en la cabeza durante un confuso incidente registrado con un grupo de personas en la ciudad de Estambul.

Se trata de Sebastián Celikbas, hijo de un reconocido empresario en la ciudad de Río Bueno, quien en entrevista con el diario El Austral de Osorno reconoció desconocer los motivos detrás del brutal ataque sufrido por su hijo, el pasado 4 de abril.

Detalles del asesinato de Celikbas en Turquía

“Todo está en investigación y es muy poco lo que me han dicho, ya que señalan que el tema está en sumario. Por pensar diferente o ser cristiano fue secuestrado y golpeado de una manera brutal”, lamentó Semir Celikbas, padre del joven asesinado, quien luego de sufrir la brutal agresión fue trasladado hasta un hospital en Estambul donde permaneció conectado a un respirador artificial por poco más de una semana antes de fallecer.

“Mi hijo sólo estaba viviendo porque estuvo conectado a esas máquinas en la UCI de un hospital en Estambul. No tenía actividad cerebral. La madrugada de hoy (martes) un familiar me llamó y me dio la dolorosa noticia que había muerto producto de un paro cardíaco”, relató el empresario, quien debió trasladarse de urgencia a la nación euro-asiática para estar junto a su fallecido hijo, quien desde los 13 años vivía en Turquía junto a sus otros dos hermanos y su madre.

El crimen del joven causó conmoción en Río Bueno, ciudad donde su padre tiene negocios. Fuente: australosorno.cl.

Pese a que aún no hay mayores detalles respecto de la investigación policial, el padre del adolescente teorizó en el medio regional con que el motivo de su deceso se habría debido diferencias religiosas con sus agresores.

“Cuatro sujetos lo golpearon en todo su cuerpo y lo dejaron abandonado en un sitio eriazo de Topkap. Todo está en investigación y es muy poco lo que me han dicho, ya que señalan que está en sumario. Por pensar diferente y ser cristiano fue secuestrado, golpeado de una manera brutal. Los responsables fueron capturados el fin de semana, quienes tendrían participación directa en este ataque” , señaló.