“Cometí un error”: madre se disculpa con pediatra que agredió por no atender a su hijo en Hospital de Concepción

Jessica Jara, la madre de un menor que a mediados de esta semana fue detenida y formalizada por el Ministerio Público luego de haber agredido a una médico pediatra del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente (HGGB), de Concepción, por no atender a su hijo, reconoció este fin de semana haber cometido “un error” y pidió “disculpas” por su agresión a la trabajadora del recinto.

“Nuestra doctora resultó con heridas de consideración en su rostro, que fueron tratadas en el servicio de urgencias y se encuentra actualmente en su domicilio”, relató el director del centro hospitalario penquista, Claudio Baeza.

Las disculpas de la madre agresora de la pediatra

En conversación con T13, la joven explicó los motivos que la llevaron a golpear a la facultativa luego de permanecer por más de siete horas en la unidad de urgencia pediátrica del hospital esperando la atención de su hijo.

“Le pido disculpas. Yo cometí un error, lo sé, pero fue tanta la impotencia, la rabia de no querer atender a mi hijo”, señaló Jara, quien luego de ser formalizada por el tribunal, quedó con las cautelares de arraigo nacional mientras dure la investigación decretada por el juez y prohibición de acercarse a la víctima y unidad de pediatría, salvo que necesite atención para uno de sus hijos.

Enfermeros de hospital de Concepción denuncian presencia de ratones en Oncología

“Mi hijo estaba llorando (...) claro, estuvo mal lo que hice, le pegué una patada. Le pegué una patada donde no debería haberlo hecho, donde el guardia no me quería soltar”, agregó Jessica, cuya reacción fue lamentada por el Colegio Médico de la zona.

“Sumar dignidad a los espacios”: entregan obras que permitirán al hospital Calvo Mackenna tener su primer edificio 100% sustentable