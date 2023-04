Hermana de lanza fallecido señala en vivo a Julio César Rodríguez: “Usted trabaja con cantantes urbanos”

Durante este lunes se realizó el cortejo fúnebre del lanza internacional apodado “El Mota”, en Pedro Aguirre Cerda. En este contexto, es que el matinal de CHV se encontraba en el sector cubriendo en vivo el funeral de Moisés Gallardo. En esa misma línea es que la hermana del fallecido, Tabita Gallardo, se refirió a los vecinos de la comuna que acusan ruidos molestos producidos por fuegos artificiales y balazos.

“Esta población no es zona roja. Nunca fueron balazos, fueron fuegos artificiales. Acá están atacando a los jóvenes, diciendo que están tomando copete o que son drogadictos”, señaló.

Luego continuó agregando que “Si no quieren tener problemas, éntrense y cierran la puerta. La señora de mi hermano es italiana, ella no tenía idea que acá no eran permitidos (los fuegos artificiales)”.

[ LEE TAMBIÉN: “Estamos viviendo escenas de terror”: Alcalde de Pedro Aguirre Cerda por funeral de lanza internacional que obligó a suspender clases ]

Además Gallardo defendió a los jóvenes del barrio, argumentando que se les estaba acusando falsamente de ser drogadictos o de consumir alcohol en la calle. Incluso acusó una supuesta agresión por parte de Carabineros, que habrían mojado su casa con un carro lanzaaguas.

En respuesta a las quejas de los vecinos, Julio César Rodríguez, el conductor del matinal, intentó explicar que los vecinos estaban preocupados por su seguridad debido a los ruidos y la posibilidad de tiroteos en el barrio.

“Los vecinos, la gente, está expuesta durante mes a fuegos artificiales, a balazos. La gente pide más seguridad, no quiere escuchar estas balas en la noche, entonces la policía está empezando a actuar”, le trató de explicar Julio César Rodríguez a la mujer.

Sin embargo, Gallardo se negó a escuchar y argumentó directamente a Julio César: ”Usted me dijo que habían cantantes urbanos, usted trabaja con cantantes urbanos, usted conoce más allá como son, que vienen de una vulnerabilidad, pero acá no hicieron nada malo. Cantaron”.

“Yo no sé qué tienen que ver los cantantes urbanos, no sé, yo los entrevisto, cuento sus historias, pero no sé qué hicieron ahí”, le aclaró JC, manifestando que desconocía los supuestos shows y sus protagonistas.

“No confundamos a la gente”, le pidió el conductor a Gallardo antes de continuar con la entrevista.