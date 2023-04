“Llevo 3 años preso por algo que no hice”: Martín Pradenas rompió el silencio tras tres años en la cárcel

Durante esta jornada, se llevó a cabo la segunda sesión del juicio contra Martín Pradenas, quien es acusado de cinco delitos de abuso sexual y dos violaciones.

En este contexto, es donde el imputado alzó la voz en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco tras tres años de silencio.

“Llevo 3 años preso por algo que no hice”, aseguró Pradenas en la instancia, ldescartando haber atacado de manera sexual a Antonia Barra, quien después del acto se quitó la vida luego de acusarlo de abuso y violación en 2019.

“Acá se ha dicho de todo, que yo la amenacé. Por eso estoy acá, para aclarar las cosas son mentiras. Se dijo que la había drogado, que era una manada de personas”, agregó según lo señalado por 24 Horas.

“Me acusaban de violarla cuando estuvimos a vista y paciencia de todas las personas. Le dije (…) tengo mi hija, mi trabajo, esto no es una acusación simple. Insistió en que no se acordaba, que la había cagado, que Rodrigo (el pololo de la víctima) se había enterado. Solo le dije que debíamos hacernos cargo de nuestro acto responsablemente y terminamos la conversación tranquilamente”, insistió.

Asimismo, Martín Pradenas aseguró que quedó en estado de “shock” cuando se enteró de la muerte de la joven.

“Creo que tenía la vida por delante, pero no me puedo hacer responsable de algo que yo no hice. Jamás le hice daño, jamás le falté el respeto. Jamás la insulté, jamás la amenacé”, habló el imputado.

En la misma línea, sostuvo que si Antonia “tomó esa decisión fue porque habían cosas que no podía resolver, pero para mí también ha sido triste todo esto (…) Todos ya vimos cómo fue esto. Un período difícil, pero ese era el punto que quería enfrentar de frente como lo he hecho ante todo”, sentenció Martín Pradenas.

Cabe recordar que el padre de la joven estaba presente en el juicio contra el imputado pidiendo justicia por su hija. “Lo veo como una oportunidad para mejorar la condena para nosotros y lograr que la fiscalía convenza a los jueces en estos 41 años de presidio que está solicitando, que es la condena”, declaró a las afueras del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.