Diputado Ibáñez denunció que Juan Sutil “ha pasado un par de millones” a diputados de Chile Vamos para votar leyes a su favor

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, denunció este miércoles en 24 Horas que el empresario Juan Sutil “ha pasado un par de millones a algunos parlamentarios de Chile Vamos” para que los congresistas voten leyes a su favor y de los empresarios.

Los dichos del congresista de la coalición del Gobierno de Gabriel Boric los hizo durante una entrevista al noticiario de TVN en la que hablaba respecto a la próxima elección de consejeros constitucionales, que se realizará el domingo 7 de mayo, y en la que hizo un llamado a la ciudadanía a informarse bien respecto de las personas que financian a los candidatos.

La denuncia de Diego Ibáñez

“A propósito de Juan Sutil, que por los demás ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos, que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua, son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución”, señaló Ibáñez, quien fue interpelado por su entrevistador, Iván Núñez, que le aclaró que su denuncia a Sutil era un delito. “Eso, perdón, eso se llama cohecho”, le indicó.

“Tú te metes a la página del Servel, tú ves aportes a los candidatos y tú ves cuánto: un millón de pesos, $2 millones, $8 millones, les pasa un empresario a un candidato. Y ese empresario defiende una posición política y esto es como la teoría de la conspiración, luego el parlamentario vota de una manera en la comisión de Trabajo, en la comisión de Hacienda, contra la reforma tributaria, que es misteriosamente la posición que el financista tenía. Es evidente que tú no le vas a pasar plata a quién esté en contra de tus ideas, no sé si eso existe en algún lado y eso está en servel.cl ”, insistió el diputado.

“Aquí usted acaba de decir que Juan Sutil le pasó un par de millones a parlamentarios para que votaran de una determinada manera. Eso, perdón, eso se llama cohecho. Disculpe, el último caso, conocido por los tribunales, de parlamentarios que votaban indicaciones de la Ley de Pesca, terminó con autoridades siendo formalizadas, que es de hecho un juicio de los más largos (...) es distinto de Juan Sutil y sus aportes de campaña, porque hacer un aporte de campaña lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier persona”, refutó el periodista de TVN, cuyas palabras llevaron a que Ibáñez matizara su acusación directa en contra del empresario.

“Yo no he dicho que eso sea un delito, lo que he dicho es que hay financiamiento de empresarios como personas naturales a las campañas y que después misteriosamente votan como esos empresarios quieren, como por ejemplo en contra de la reforma tributaria y a favor de mantener la AFP en la reforma previsional”, agregó.

“Ese es todo el asunto y eso es justamente lo que la gente se debe informar para saber cuáles son los intereses que están detrás de las campañas. Jamás te he dicho que eso sea un delito, de hecho es muy legal y yo presenté una reforma justamente para bajar los montos que todavía está durmiendo en el Congreso lamentablemente”, complementó Ibáñez, cuya respuesta no dejó nada conforme al periodista, quien remató la entrevista afirmando que los dichos del diputado quedarán “para el archivo”.