“Minutos de terror”: Furgón escolar con estudiantes en su interior fue atacado a balazos por delincuentes

Un grupo de delincuentes atacó a balazos un furgón escolar con estudiantes en su interior, mientras este transitaba por la Ruta P72s, en la localidad de Antiquina, a unos 30 km al sur de Cañete, en la Región del Biobío.

Aroldo Maril, conductor del minibús escolar que fue atacado a balazos durante la mañana de este jueves en el Biobío, aseguró que el vehículo recibió más de 30 balazos en lo que calificó como “minutos de terror”, según informó Cooperativa.

“Fue un momento, unos minutos de terror. Directo disparando para abajo, el parabrisas sufrió daño, el parachoque, entraron balas hacia el fondo de la máquina. Pero fue de lejos porque yo como a 200 metros ya los vi a ellos, los vi (...) Y con cierta velocidad, ahí fui a quedar como a 80 metros de ellos de lejos, 70 metros de ellos”, dijo Aroldo sobre el grupo de 8 sujetos que lo atacó.

“De ahí ellos corrieron apuntándonos y disparando al aire. Una multitud de tiros, unos treinta o más tiros”, dijo.

Desde el gobierno, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, condenó “este hecho violento, que puede ser caracterizado de delictual, en contra de familias chilenas, de niños y niñas que concurrían a la escuela hoy en la mañana. Esto es impresentable, de verdad que no entendemos una situación como esta”.

“Para nosotros es una preocupación, estoy junto a la Seremi del Biobío precisamente y ya tenemos antecedentes junto a nuestro directora provincial, que se ha desplazado hasta el lugar para tener más información, estamos muy preocupados”, recalcó.

He instruido a la Directora Provincial de Educación para que acompañe y apoye a la comunidad educativa en todo lo que sea necesario.Un abrazo fuerte a sus estudiantes, sus familias y comunidad educativa en general.

Además, la seremi de Educación del Biobío, Elizabeth Chávez, no descartó que se pueda barajar la opción de contar con furgones o buses de traslado de escolares que tengan blindaje.

“Eso habría que investigarlo, averiguarlo... podría ser (una opción incluir buses con blinfaje). No podría decir sí o no en este minuto, habría que verlo. No puedo dar una decisión taxativa en este minuto porque tenemos que ver además cómo ocurrió la situación, qué otras cosas habría que hacer para que los niños y niñas puedan ir seguros al colegio”, advirtió la autoridad educativa regional.

De todas maneras, reiteró que desde su cartera condenan “tajantemente la situación ocurrida hoy en la comuna de Cañete y en el traslado de los estudiantes”.

