“Él tiene como una obsesión”: Evelyn Matthei desmiente las palabras de Orrego sobre el cierre de Plaza Italia

Durante esta mañana, Evelyn Matthei estuvo como invitada en el matinal de Canal 13 para aclarar la situación con respecto al anuncio emitido por el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, sobre sus intenciones de cerrar la rotonda de Plaza Italia.

Ante esto, la alcaldesa de Providencia expresó que “hemos conversado muchas veces, pero me sorprendió que él llegara y lo anunciara en forma pública, porque ese acuerdo todavía no está y porque, además, esta rotonda él no tiene tuición, es la Municipalidad de Providencia la que administra este espacio”.

“Y con todo respeto, él puede llamar a rectores, a otros ministros, a empresarios, arquitectos y a quien quiera; pero eso no reemplaza la participación ciudadana”, afirmó.

“Lo que más me sorprende es este es un sitio que está relativamente bien, nosotros hemos tratado de ir manteniéndolo. Recuperamos esta Plaza Baquedano”, sostuvo la representante de la comuna oriente.

En la misma línea, argumentó que junto a su municipio “estábamos anunciando que vamos a arreglar cuatro lugares más cercanos acá y uno ve, en cambio, la Alameda que está muy deteriorada en muchos sectores de Santiago, de Estación Central y Lo Prado. Entonces yo no entiendo por qué esa obsesión de partir por acá cuando esto está relativamente bien. En cambio el resto...”, enfatizó molesta Matthei.

Por último, se lanzó en contra de Orrego por sus irresponsables dichos, enfatizando en que él no tiene las facultades para realizar este anuncio. “Él tiene como una obsesión con esta plaza y yo más bien tengo una obsesión en que las platas se gasten bien, que efectivamente se parta por lo que está más deteriorado”, enfatizó.

“Hay sectores enteros de Alameda que tienen muy rotas las veredas, que no tienen arbolado, que no tienen iluminación. ¿Por qué no partir por ahí? (...) Hay mucho que conversar todavía, mucho que preguntarles a los vecinos, si esto no es una cosa que hagan dos autoridades con arquitectos y algunas personalidades. En Providencia se participa y se habla con los vecinos”, cerró.