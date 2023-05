“Veremos todas las instancias”: Kast aclaró que Republicanos evaluará la situación de consejero electo y procesado por abuso sexual

José Antonio Kast se pronunció finalmente respecto de la situación en que se encuentra el consejero constitucional electo del Partido Republicano, Aldo Sanhueza, respecto de la denuncia por abuso sexual que realizó en su contra una mujer en 2019.

Sanhueza, militante del partido ultraderechista, y quien este domingo resultó electo como consejero constitucional en la región del Biobío, había negado en un comunicado previo a las elecciones de este domingo las imputaciones realizadas en su contra por parte de una mujer, quien lo acusó de haberla abusado sexualmente durante un viaje que ambos compartieron en un bus de la empresa Pullman en la ciudad de Penco.

La respuesta de José Antonio Kast

En la ocasión, y pese a que el procedimiento judicial finalizó con el sobreseimiento del ahora consejero constitucional, luego de aceptar los cargos imputados y recibir una orden de alejamiento hacia la denunciante, Sanhueza insistió en que “como declaré en esa oportunidad, tanto a Carabineros, la fiscal de turno y el juez de Garantía, yo estaba durmiendo y no realicé ningún acto inapropiado como el que se me acusa”.

“Lamento que se use este incidente para dañar mi candidatura, buscando establecer un manto de duda sobre mi honorabilidad y respeto a las personas, especialmente a las mujeres. Reitero que no conozco a la víctima y no realicé ningún acto inapropiado, aceptando los cargos con el solo objeto de superar el incidente y dar vuelta la página”, agregó en aquella oportunidad Sanhueza.

Con esos antecedentes fue que este lunes el líder republicano señaló en radio Agricultura que a pesar de “desconocer” de la denuncia en contra de Sanhueza, evaluarán los pasos a seguir como partido respecto del futuro del consejero electo.

“Es algo que estamos evaluando como partido. Nosotros tampoco teníamos conocimiento previo de la situación, no hay antecedentes en su hoja de vida y es algo que el partido va a asumir y a conversar con él, y veremos todas las instancias o todo lo que ha ocurrido”, dijo.