Aldo Sanhueza no dejará Consejo Constitucional pese a bajarse del Partido Republicano por denuncia de abuso sexual

El recientemente electo consejero constitucional por la región del Biobío, Aldo Sanhueza, aclaró que pese a renunciar a su militancia en el Partido Republicano luego de conocerse públicamente de la denuncia de abuso sexual en su contra, no dejará de ejercer su cargo en el proceso de redacción del proyecto de Constitución.

Aunque oficializó su bajada a la militancia republicana, el consejero constitucional insistió en su inocencia respecto de la denuncia hecha en su contra en 2019, motivo por el cual seguirá en su cargo, pese a los antecedentes judiciales que se han informado en variados medios de prensa respecto de la causa legal en la que una mujer lo denunció de haberla abusado sexualmente durante un viaje en bus a la ciudad de Tomé.

Lo hizo a través de un comunicado expuesto en sus redes sociales, donde Sanhueza aseguró tener el más “absoluto convencimiento de mi inocencia, y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se me acusó infortunadamente”.

Respetará el resultado de las elecciones

“Efectivamente fui objeto de una denuncia, que derivó en un proceso judicial. En este proceso, siempre mantuve mi total inocencia sobre la acusación formulada, cuyos hechos negué en su oportunidad enfáticamente”, afirmó Sanhueza.

“Ignoro las razones por las cuales la denunciante efectuó tal imputación. Al respecto cabe precisar que el único antecedente que existió fue la mera declaración de la supuesta afectada”, se defendió el consejero, quien explicó que por tal motivo “el Ministerio Público se mostró dispuesto a llegar a una salida alternativa, consistente en la suspensión condicional del procedimiento”.

“Esta salida fue aprobada por el Juzgado de Garantía, imponiendo el cumplimiento de dos condiciones. Estas fueron, no acercarse a la supuesta víctima y fijar domicilio, durante el plazo de un año. Cumplidas éstas, se decretó el sobreseimiento definitivo el año 2020″, agregó.

“Dada la sensibilidad que tienen hoy ante la opinión pública la clase de hechos denunciados y para reducir al mínimo los costos personales y económicos de enfrentar un juicio penal, en el que creo firmemente habría sido absuelto, acepté una salida alternativa y los términos impuestos (por el tribunal)”, señaló el consejero, quien reafirmó su postura respecto a que “jamás reconocí los hechos materia de la denuncia, ya que no son efectivos”.

Si bien insistió en su renuncia a la militancia en Republicanos, Sanhueza aseveró en su misiva que dicha marginación voluntaria no determina que ello signifique su renuncia al Consejo Constitucional.