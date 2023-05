“No fue una buena entrevista”: Luis Silva se arrepiente de sus dichos sobre conversaciones con los consejeros constitucionales

La polémica entrevista que realizó Luis Silva durante este fin de semana generó más de alguna reacción en las redes sociales, ya que el candidato electo con la mayor cantidad de votos habló sobre qué se espera para el próximo proceso constituyente.

¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros”, expuso en la conversación con el Diario Financiero.

“Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo”, afirmó al medio.

Se echó para atrás

A raíz de esta situación, el representante del Partido Republicano reconoció que “no fue una buena entrevista hoy en el Diario Financiero”.

Asimismo, enfatizó que su conglomerado colaborará en el proceso. “Nosotros estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate, lo que haremos”, añadió en su cuenta de Twitter.

“En los próximos días nos concentraremos en prepararnos para este enorme desafío. Y con mucha humildad, haremos todos los esfuerzos por no repetir los errores del anterior proceso”, complementó.

Finalmente, Luis Silva aseguró que: “Seguiré con buena fe tratando de dar lo mejor para Chile”, concluyó.