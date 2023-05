“No tenemos voz pa’?… Qué injusticia, hermano”: El furioso descargo de Pailita en plena audiencia

Pailita generó revuelo en los medios de comunicación luego de ser detenido durante la madrugada de este lunes 15 de mayo, esto luego de que fuera sorprendido andando sin la patente delantera de su vehículo y se enfrentara a Carabineros durante la fiscalización.

Según los antecedentes entregados por las autoridades, el cantante urbano se encontraba paseando con su Audi por el barrio Bellavista a eso de las 4 de la mañana, cuando fue sorprendido por los uniformados.

A raíz de esta situación, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago estableció que el intérprete de “Na Na Na” quedaría con arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual en la 33 Comisaría de Ñuñoa. Asimismo, se fijó un plazo de investigación de 60 días para determinar los detalles del caso.

La audiencia de Pailita

Sin embargo, mientras se llevaba a cabo la audiencia de formalización del artista junto a su manáger, Fabián Pizarro, Pailita realizó un fuerte descargo.

Luego de escuchar las medidas cautelares, el cantante no se pudo contener; que decidió manifestar su molestía: “Disculpe, fiscal, ¿nosotros no podemos hablar, no tenemos voz pa’?… Qué injusticia, hermano. Pero si dicen que tienen videos, por qué no los muestran”, exclamó.

Inmediatamente su abogado le llamó la atención y le dijo: “Carlos, después hablamos”.