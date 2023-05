“No se puede seguirse penalizando”: Karol Cariola condenó la denuncia de aborto contra seremi de Ñuble

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió esta tarde a la denuncia que involucra a la seremi de la Región de Ñuble del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, quien es acusada de haber realizado un aborto.

El hecho fue dado a conocer por la propia pareja de la seremi, quien se dirigió hasta Carabineros de Chile para informar que encontró a la mujer al interior de su hogar sangrando.

Ahora, Cariola condenó aquella denuncia y lamentó que a las mujeres se les persiga por su vida personal: “Porque lo que no sabemos es si este es un aborto provocado o es un aborto espontáneo”.

“Yo soy matrona y todos los días en Chile las mujeres abortan espontáneamente. Todos los días en los hospitales, en los centros de salud pública, llegan situaciones de ese tipo, sangrados que incluso a veces las mujeres ni siquiera saben producto de qué se provocaron”, aseguró la diputada Karol Cariola.

“No debe exponerse”

Además,la diputada del Partido Comunista cuestionó el nivel de exposición que ha tenido la seremi de la Región de Ñuble: “Entiendo que es una autoridad pública, pero no me parece correcto que se exponga de la manera, y mucho menos que venga un tercero a tomar una decisión, a incidir sobre la vida particular o personal de una mujer”.

También agregó que “lo encuentro muy lamentable, espero que esto se resuelva, solidarizo con ella, sea cual sea la circunstancia que haya vivido, y espero que esto finalmente no se transforme en una situación de escarnio público donde a una mujer nuevamente se le apunte con el dedo. Me parece que eso no tiene que ocurrir”, dijo según consignó La Hora.

Hay que señalar que la seremi de la Región de Ñuble del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Cristina Martin, se encuentra internada y fuera de riesgo vital.