Elisa Loncon acusa “discriminación racial” tras ser cuestionada por año sabático: “Me han expuesto al escarnio público…¿Será por mi apellido”

Elisa Loncon, expresidenta de la Convención Constitucional de Chile, denunció en una conferencia de prensa un presunto acto de discriminación racial en la solicitud de información sobre sus actividades académicas durante su año sabático. Loncon, de origen mapuche, cuestionó si la solicitud se debía a su apellido y afirmó que ha sido expuesta al escarnio público.

La Universidad de Santiago y Loncon presentaron una impugnación ante la Corte de Apelaciones de Santiago en respuesta a la orden emitida el 4 de mayo por el Consejo Para la Transparencia (CPLT) para entregar los antecedentes solicitados. Francisco Zambrano, secretario general de la universidad, argumentó que la decisión del CPLT fue ilegal debido a que no fue adoptada conforme a la ley, ya que solo dos de los cuatro consejeros se pronunciaron al respecto. Además, señalaron una presunta infracción al principio de abstención por parte de uno de los consejeros, Francisco Leturia, quien habría expresado su opinión en los medios antes de conocer los antecedentes.

En la conferencia, Loncon se expresó inicialmente en mapudungun, la lengua mapuche, como respuesta a los cuestionamientos sobre su lenguaje en su trabajo académico. Luego, en español, afirmó: “Cuando a un ser humano se le cuestiona su lenguaje, se le está cuestionando su condición humana”. Hizo hincapié en que no se puede deshumanizar ni burlarse de la cultura y el orgullo de las naciones originarias.

“Lamento mucho ser yo la persona a la que han perseguido”, manifestó Loncón. “Son muchas las personas que han tenido sabático, pero hay una que lleva los apellidos Loncon Antileo, y me han expuesto al escarnio público solo por una cuestión, no sé, ¿será por mi apellido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo estar en igualdad respecto al otro, si en el fondo estoy haciendo las mismas contribuciones?”, cuestionó duramente.

Respecto a la solicitud de información, Loncon aseguró que toda su documentación académica ha sido validada por las universidades y está disponible en la página web de la Universidad de Santiago. “Toda mi documentación académica es una documentación validada por todas las universidades, incluyendo la Contraloría General de la República: mis papers, mis publicaciones, mi trayectoria está en la página de la universidad”, manifestó.

“He sido objeto de desinformación respecto a mi trabajo y mi persona, entonces he perdido la confianza en la entrega abierta de esa información, que por lo demás es pública y está resguardada por las leyes y los reglamentos de la universidad. Por cuidado de mis antecedentes personales”, expuso la expresidenta de la Convención Constitucional.